Son depremler 2020: Kandilli son dakika deprem listesi
Türkiye’nin korkulu rüyası haline geline gelen deprem, gündemdeki yerini koruyor. Elazığ’daki 6.8 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken bu kez deprem haberi Ege Bölgesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesinde Manisa’daki deprem ön plana çıktı. İşte Manisa’daki depremin ayrıntıları ve son depremler listesi…
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Deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta aralıklarla devam eden Elazığ, Ankara, Akdeniz depremleri ardından bu kez Ege’den deprem haberi geldi. AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde deprem meydana geldi.
İzmir'de de hissedilen deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden olurken; internette de “son depremler” listesine yönelik araştırmalar hız kazandı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde de saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün.