Son depremler 2020: Kandilli son dakika deprem listesi

Deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta aralıklarla devam eden Elazığ, Ankara, Akdeniz depremleri ardından bu kez Ege’den deprem haberi geldi. AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde deprem meydana geldi.



İzmir'de de hissedilen deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden olurken; internette de “son depremler” listesine yönelik araştırmalar hız kazandı.