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Haberler >Kelebek >Magazin>Şeyma Subaşı röportajında ikinci perde! Ayrılığı kim istedi, kaburgalarını aldırdı mı? İşte merak edilen soruların cevapları...

Şeyma Subaşı röportajında ikinci perde! Ayrılığı kim istedi, kaburgalarını aldırdı mı? İşte merak edilen soruların cevapları...

"Kredi kartı ekstrem 700 bin liraymış! Kaburgalarımı aldırmışım! Yalana bak... İtalyan arkadaşım şok içinde... Bir daha anne olmak yok..." Hafta sonunun en çok ses getiren Şeyma Subaşı röportajının ikinci bölümü.

Ayşe ARMAN

Ayşe ARMAN
28.01.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı röportajında ikinci perde Ayrılığı kim istedi, kaburgalarını aldırdı mı İşte merak edilen soruların cevapları... Next

"Kredi kartı ekstrem 700 bin liraymış! Kaburgalarımı aldırmışım! Yalana bak... İtalyan arkadaşım şok içinde... Bir daha anne olmak yok..." Hafta sonunun en çok ses getiren Şeyma Subaşı röportajının ikinci bölümü.

Etiketler: Şeyma Subaşı röportajı , Şeyma Subaşı ayşe armanröportajı

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Şeyma Subaşı röportajında ikinci perde! Ayrılığı kim istedi, kaburgalarını aldırdı mı? İşte merak edilen soruların cevapları...

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