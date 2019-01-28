Haberler >Kelebek >Magazin>Şeyma Subaşı röportajında ikinci perde! Ayrılığı kim istedi, kaburgalarını aldırdı mı? İşte merak edilen soruların cevapları...
Şeyma Subaşı röportajında ikinci perde! Ayrılığı kim istedi, kaburgalarını aldırdı mı? İşte merak edilen soruların cevapları...
"Kredi kartı ekstrem 700 bin liraymış! Kaburgalarımı aldırmışım! Yalana bak... İtalyan arkadaşım şok içinde... Bir daha anne olmak yok..." Hafta sonunun en çok ses getiren Şeyma Subaşı röportajının ikinci bölümü.
"Kredi kartı ekstrem 700 bin liraymış! Kaburgalarımı aldırmışım! Yalana bak... İtalyan arkadaşım şok içinde... Bir daha anne olmak yok..." Hafta sonunun en çok ses getiren Şeyma Subaşı röportajının ikinci bölümü.
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