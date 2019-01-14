Haberler >Kelebek >Magazin>'Annecim annecim' diyenler şimdi 'o kadını susturun' diyormuş... Yapımcıdan açıklama geldi
'Annecim annecim' diyenler şimdi 'o kadını susturun' diyormuş... Yapımcıdan açıklama geldi
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur telefonla bağladı. ‘Müslüm’ filminde kullanılan gömlek ve yüzüğü açık arttırmaya çıkaran yapımcısı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı’na ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açan Nur, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur telefonla bağladı. ‘Müslüm’ filminde kullanılan gömlek ve yüzüğü açık arttırmaya çıkaran yapımcısı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı’na ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açan Nur, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
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