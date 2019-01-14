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'Annecim annecim' diyenler şimdi 'o kadını susturun' diyormuş... Yapımcıdan açıklama geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur telefonla bağladı. ‘Müslüm’ filminde kullanılan gömlek ve yüzüğü açık arttırmaya çıkaran yapımcısı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı’na ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açan Nur, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

Hürriyet Haber
14.01.2019 - 11:49 | Son Güncelleme:
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Annecim annecim diyenler şimdi o kadını susturun diyormuş... Yapımcıdan açıklama geldiNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur telefonla bağladı. ‘Müslüm’ filminde kullanılan gömlek ve yüzüğü açık arttırmaya çıkaran yapımcısı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı’na ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açan Nur, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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