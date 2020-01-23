Son 9 gün... Araç sahipleri dikkat! Kim ne kadar ödeyecek?

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu yıl uygulanacak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.