Son 9 gün... Araç sahipleri dikkat! Kim ne kadar ödeyecek?
Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak Cuma günü dolacak.
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AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu yıl uygulanacak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.
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İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.
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Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.
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MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, geçmiş yıllardan farklı olarak artış oranının yüzde 12 olarak belirlenmesi nedeniyle bu yıl MTV'de daha düşük artış olduğunu söyledi. Öz, "MTV ödemesinde son ödeme gününün geçirilmemesi önemli. Verginin ödenmemesi durumunda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanıyor." dedi.
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1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 964
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 672
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısıTaşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 376
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 284
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 100
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.059
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı: 4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 739
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 413
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 313
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlarTaşıt yaşı:16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 110
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:1-3 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 1.156
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:4-6 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 806
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:7-11 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 451
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:12-15 yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 341
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Motor silindir hacmi (santimetre küp): 1300 santimetre küp ve aşağısı Taşıt değeri (TL): 90.800'ü aşanlarTaşıt yaşı:16 ve yukarı yaşTaşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL): 120