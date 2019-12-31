Son dakika: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları! MPİ 2020 yılbaşı çekilişi bilet sorgulama sayfası
Milli Piyango sonuçları günün en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde (MPİ) yapılıyor. Ankara'da noter ve çekiliş heyeti huzuru önünde büyük ikramiye çekilişine dakikalar kala bilet alan vatandaşların heyecanı tavan yaptı. Çekilişin başlamasının hemen ardından sonuçları anlık olarak hurriyet.com.tr MPİ çekiliş sonuçları özel sayfasından sonuçları sorgulayabilirsiniz.
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MPİ yılbaşı özel çekilişi için bastırılan biletlerin önemli bir kısmı satıldı. Satış işlemi, yılbaşı çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Salı günü çekiliş saatine kadar devam edecek. Gözler şimdi çekiliş sonuçlarının açıklanması ve hemen ardından yapılması plananan sorgulama işlemlerinde. MPİ 2020 yılbaşı çekiliş sonuçlarına en pratik şekilde haberimizdeki linten ulaşabilir, elinizdeki MPİ biletine ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz.
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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı duyuruldu.
Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.
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Açıklamada, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadesi kullanıldı.
Peki, büyük ikramiyesi 80 milyon olan MPİ 2020 özel çekilişi nasıl takip edilecek? İşte, MPİ sonuçlarını en kolay şekilde takip edebilceğiniz o ekran...
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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI HÜRRİYET'TE
Milli Piyango sonuçları canlı yayınla dakika dakika Hurriyet.com.tr'nin bu yıla özel olarak hazırlanan “2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçları” sayfasından takip edilebilecek. Bilet sahipleri bu sayfa üzerinden hem bilet sorgulama yapabilecek, hem de Milli Piyango 2020 ikramiyelerinin tam sıralı listesini görüntüleyebilecek. BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.
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TEK LİNKLE SORGULAMA SAYFASI
Hurriyet.com.tr 2020 Milli Piyango sorgulama motoru sayesinde dilediğiniz kadar bileti kolay biçimde sorgulayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sahip olduğunuz çeyrek, yarım ya da tam biletinizin numarasını bilet numarası ekranına girdikten sonra sorgula butonuna tıklayarak sorgulama işlemini tamamlamak.
Yılbaşı özel çekiliş biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 80 milyon lirası, büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 8 milyon lira ve 10 adet 1 milyon lira olacak.
Talih kuşu, yılbaşı özel çekilişinde diğer ikramiyelerle birlikte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye verecek.
Yılbaşı çekilişinde biletlerin tümünün satılması halinde, 800 milyon liralık satış geliri elde edilecek. Bu rakamın 227 milyon 729 bin 942 lirası Hazine'nin kasasına girecek. Bunun 121 milyon 349 bin 715 liralık bölümünü katma değer vergisinden oluşacak. Şans oyunları vergisi olarak da 67 milyon 865 bin 28 liralık gelir elde edilecek. Böylece devlete aktarılacak vergi geliri toplamı 189 milyon 214 bin 743 lira olacak.