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İndirimler art arda geldi! Vatandaş bankaya koştu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini temmuzda 425, bu ay da 325 baz puan indirmesi tüketicilerin kredi taleplerini canlandırdı. Bankacılar canlanmanın ticari krediye de yansımasını bekliyor.

Hürriyet Haber
19.09.2019 - 09:33 | Son Güncelleme:
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İndirimler art arda geldi Vatandaş bankaya koştu...Next

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini dört buçuk yıl aradan sonra ilk kez temmuz ayında 425 baz puan indirmesi ekonomide nasıl etki yapacağı konusunda tüm tarafların gündem konusu haline gelmişti.

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , faiz indirimi , haberler

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