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    Son dakika hava durumu tahminleri! 13 Şubat il il hava durumu verileri

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son verilere göre, 13 Şubat'ta Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağmurlu hava etkili olacakken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının yurdun Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte, son dakika hava durumu tahminleri...

    Hürriyet Haber
    13.02.2019 - 09:24 | Son Güncelleme:
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    Son dakika hava durumu tahminleri 13 Şubat il il hava durumu verileriNext

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Adana, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Antalya’nın iç kesimlerinin yüksekleri ile Edirne, Kırklareli ve Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Etiketler: son dakika , haberler

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