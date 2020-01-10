Sürpriz hamle geldi.. Dikkat çeken sayı: 50 binden fazla asker!

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadesini kullanmıştı.