Son dakika haberleri! Restten sonra 'geri adÄ±m yok' mesajÄ±... Ä°ran'a 2 hafta süre!
ABD ile Ä°ran krizinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Tahran ile Washington gerilimine sahne olan Irak'tan Ã¶nemli bir 'geri adÄ±m yok' mesajÄ± geldi. DÃ¼n Åžii gruplarÄ±n sinyalini verdiÄŸi ABD restiyle ilgili Sadr grubu harekete geÃ§ti. Ã–te yandan Ä°ran'da Ukrayna uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi ile baÅŸlayan rejim karÅŸÄ±tÄ± eylemler de SÃ¼leymani suikastÄ± protestolarÄ± da sÃ¼rÃ¼yor... BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Tahran yÃ¶netimiyle gerilimin diÄŸer bir cephesi nÃ¼kleer anlaÅŸmayla ilgili de AB'den kritik bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ; Ä°ngiltere, Almanya ve Fransa'dan da ortak bir Ä°ran hamlesi geldi... Ä°ÅŸte tÃ¼m detaylar...
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Ã–te yandan Katar'Ä±n sÃ¼rpriz ziyaretinin de detaylarÄ± belli oldu... Ä°ÅŸte yaÅŸananlar...
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GERÄ° ADIM YOK
Irak yÃ¶netimi, meclisin "ABD gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±" iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± karardan geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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Irak BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vilyam Verde, yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "HÃ¼kÃ¼met, meclisin ABD ve diÄŸer yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin Ã¼lkeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± karardan geri adÄ±m atmayacak." dedi.
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Verde, Irak hÃ¼kÃ¼metinin, ABD ile, askerlerinin DEAÅž'la mÃ¼cadele amacÄ±yla Ã¼lkede kalmasÄ± iÃ§in yeni anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili, "HÃ¼kÃ¼met, bÃ¶yle bir anlaÅŸma imzalamadÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
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"Meclis, hÃ¼kÃ¼met iÃ§in tavsiye kararÄ± aldÄ±." diyen Verde, sÃ¶z konusu kararÄ±n, tÃ¼m yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin Ã¼lkeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
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Irak Meclisi'nde 5 Ocak'ta yapÄ±lan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturumda, oy Ã§okluÄŸuyla ABD ve diÄŸer yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin Ã¼lkeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti.
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MÄ°LYONLUK Ã‡AÄžRI
Irakâ€™ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABDâ€™nin Ã¼lkedeki varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± milyonluk gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
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Sadr, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Irakâ€™Ä±n hava sahasÄ± ve egemenliÄŸinin ABD gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan ihlal edildiÄŸini belirterek, ABDâ€™nin Ã¼lkedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
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Åžii lider, sÃ¶z konusu gÃ¶steri sonrasÄ± siyasi olarak mecliste de farklÄ± bir tutum izleyeceklerini kaydetti.
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Sadr, gÃ¶sterinin dÃ¼zenlenme tarihine dair ise bilgi paylaÅŸmadÄ±.
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DÃœN SÄ°NYALÄ° GELMÄ°ÅžTÄ°
Irakâ€™taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Asaib Ehlil Hak, Seyid Åžuheda TugaylarÄ±, Nuceba Hareketi ve Seraya es-Selam'dan temsilcilerle Ä°ran'Ä±n Kum kentinde bir araya gelmiÅŸti
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Nuceba Hareketi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nasr eÅŸ-Åžammari, Irak resmi ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu gruplarla gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ABD gÃ¼Ã§lerinin tamamen Irak'tan Ã§ekilmesi iÃ§in "gÃ¼Ã§lerin birleÅŸtirilmesi ve koordine edilmesi" kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.
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Åžammari, IraklÄ± Åžii Ã¶rgÃ¼tlerin hÃ¼kÃ¼mete ve meclise diplomatik yollardan yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin Ã¼lkeden Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± iÃ§in "fÄ±rsat tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etmiÅŸlerdi.
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REJÄ°M KARÅžITI GÃ–STERÄ°LER SÃœRÃœYOR
Ã–te yandan Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da Ukrayna uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine tepki amacÄ±yla dÃ¼zenlenen rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler sÃ¼rÃ¼yor.
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Tahran Ãœniversitesi'ndeki Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine sebep olanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± ve yetkililerin istifasÄ± talep edildi.
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ABD tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu KudÃ¼s GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± KasÄ±m SÃ¼leymani'yi anma merasimiyle aynÄ± anda yapÄ±lan eylemde "Halka 3 gÃ¼n boyunca yalan sÃ¶ylediler", "HalkÄ±n kurtuluÅŸ yolu referandumdur", "Adalet istiyoruz", "Kifayetsiz sorumlular istifa istifa", "KasÄ±m ayÄ±nda 1500 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler", "Bana fitneci deme fitneci sensin zalim", "SilahlÄ± kuvvetler komutanÄ± (Hamaney) istifa" ve "Kahrolsun ABD" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.
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Bu arada baÅŸkent Tahran baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok ÅŸehirde akÅŸam saatlerinde de gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Â
Anma merasiminin ardÄ±ndan Ã¼niversite bahÃ§esinde toplanan bir grup Ã¶ÄŸrenci, ABD ve Ä°ngiltere'yi protesto etti.Â ABD karÅŸÄ±tÄ± sloganlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride, ABD ve Ä°ngiltere bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°ngiltere'nin Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Rob Macaire'in maketi de ateÅŸe verildi.
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UKRAYNA UÃ‡AÄžININ DÃœÅžÃœRÃœLMESÄ°
Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'e gitmek Ã¼zere Tahran UluslararasÄ± Ä°mam Humeyni HavalimanÄ±'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±, 8 Ocak Ã‡arÅŸamba sabahÄ± kalkÄ±ÅŸtan kÄ±sa sÃ¼re sonra dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, uÃ§akta bulunan 176 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Tahran yÃ¶netimi, baÅŸta uÃ§aÄŸÄ±n Ä°ran ordusu tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±nÄ± reddetmiÅŸ, ancak olaydan 3 gÃ¼n sonra Ä°ran Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n "cruise (seyir) fÃ¼zesi" olarak algÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±sa menzilli fÃ¼ze ile "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" vurulduÄŸunu itiraf etmiÅŸti.
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GÃ–ZALTI Ä°DDÄ°ASI
Ukrayna uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ä°ran savunma sistemi tarafÄ±ndan fÃ¼zeyle vurulma anÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸi gerekÃ§esiyle bir kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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Muhafazakar kanada yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Nabaapress haber sitesine gÃ¶re, uÃ§aÄŸÄ±n vurulma anÄ±nÄ± kaydeden ve sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Suudi Arabistan destekli bir televizyon kanalÄ±na gÃ¶nderen kiÅŸi, emniyet gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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Ä°ran YargÄ± Erki SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Gulam HÃ¼seyin Ä°smaili, Tahran'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Ukrayna uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili birkaÃ§ kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaÄŸlantÄ±lÄ± kiÅŸilerle ilgili inceleme ve araÅŸtÄ±rma devam ediyor." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
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SÃœRPRÄ°Z ZÄ°YARETÄ°N DETAYLARI ORTAYA Ã‡IKTI
Katar, Ä°ranlÄ± General KasÄ±m SÃ¼leymani'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan bÃ¶lgede tÄ±rmanan ABD-Ä°ran gerilimini dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in yoÄŸun bir diplomasi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.
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ABD'nin 3 Ocak'ta Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu'na baÄŸlÄ± KudÃ¼s GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± SÃ¼leymani ve Irak HaÅŸdi Åžabi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ebu Mehdi MÃ¼hendis'i BaÄŸdat'a dÃ¼zenlediÄŸi bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rmesi, Ä°ran'Ä±n da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava ÃœssÃ¼'nÃ¼ balistik fÃ¼zelerle vurmasÄ± sonrasÄ± bÃ¶lgede tansiyon iyice yÃ¼kseldi.
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Her iki Ã¼lkeyle dengeli iliÅŸkileri bulunan Doha yÃ¶netimi, taraflarÄ± sakinleÅŸtirmek ve bÃ¶lgenin istikrarÄ±nÄ± korumak iÃ§in yoÄŸun bir diplomasi yÃ¼rÃ¼tmeye baÅŸladÄ±.
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Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani bu kapsamda Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Berhem Salih, TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Irak BaÅŸbakanÄ± Adil Abdulmehdi ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Savunma BakanÄ± Halid bin Muhammed el-Atiyye de Åžeyh Temim gibi bir dizi telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri gerÃ§ekleÅŸtirdi.
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KATAR UYARILARDA BULUNDU
Katar'Ä±n bu konuda attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlar hakkÄ±nda AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulunan Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Ofisi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmed bin Said er-Rumeyhi, Ã¼lkesinin SÃ¼leymani'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi krizinde Ä°ran ile ABD arasÄ±ndaki gerilimi dÃ¼ÅŸÃ¼rmek ve ortamÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf ettiÄŸini sÃ¶yledi.
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Katar Emiri Al Sani'nin krizin taraflarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yanÄ± sÄ±ra Tahran'Ä± da ziyaret ettiÄŸini hatÄ±rlatan Rumeyhi, Ã¼lkesinin, gerginliÄŸin devam etmesinin muhtemel sonuÃ§larÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunduÄŸunu ve halklarÄ±n ÅŸiddet sarmalÄ±na girmesini Ã¶nlemek iÃ§in taraflara "saÄŸduyu, akÄ±l ve hikmeti Ã¶n planda tutma, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±na baÅŸvurma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
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Rumeyhi, bÃ¶lgenin kritik bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸini, bunun iÃ§in de tÃ¼m Ã§abalarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve Ã§Ã¶zÃ¼m konusunda tek taraflÄ± deÄŸil Ã§oÄŸulcu bir yÃ¶ntem benimsenmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
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Katar Emiri Al Sani, artan ABD-Ä°ran gerilimi sonrasÄ± 12 Ocak'ta Tahran'a sÃ¼rpriz bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile bir araya gelmiÅŸti.
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ABD-Ä°RAN GERÄ°LÄ°MÄ°NE SAHNE OLAN IRAK
ABD, 3 Ocak'ta Ä°ranlÄ± General KasÄ±m SÃ¼leymani ve HaÅŸdi Åžabi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ebu Mehdi MÃ¼hendis'i BaÄŸdat HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu da 8 Ocak'ta yine Irak topraklarÄ± Ã¼zerinde bulunan ABD'nin Ayn el-Esed Hava ÃœssÃ¼'nÃ¼ onlarca balistik fÃ¼zeyle vurduÄŸunu duyurmuÅŸtu.
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AB'DEN KRÄ°TÄ°K Ã‡IKIÅž
Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Josep Borrell, "Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n korunmasÄ± bugÃ¼n her zamankinden daha Ã¶nemli." dedi.
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Borrell, Ä°ngiltere, Almanya ve Fransa'nÄ±n, Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmadan kaynaklanan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼klerini yerine getirmediÄŸi gerekÃ§esiyle Ä°htilaf Ã‡Ã¶zÃ¼m MekanizmasÄ±'nÄ± iÅŸletme kararÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
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Ortak Komisyon'un koordinatÃ¶rÃ¼ olarak Ä°htilaf Ã‡Ã¶zÃ¼m MekanizmasÄ±'nÄ± yÃ¶neteceÄŸini belirten Borrell, "Ä°htilaf Ã‡Ã¶zÃ¼m MekanizmasÄ±, tÃ¼m taraflarÄ±n samimi bir ÅŸekilde yoÄŸun Ã§abasÄ±nÄ± gerektiriyor. KoordinatÃ¶r olarak, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n taraflarÄ±na sÃ¼rece bu ÅŸekilde yaklaÅŸmalarÄ±nÄ± bekliyorum." ifadelerini kullandÄ±.
38
Borrell, Orta DoÄŸu'da artan tansiyona atÄ±fta bulunarak "Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n korunmasÄ± bugÃ¼n her zamankinden daha Ã¶nemli." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
39
E3'TEN Ä°RAN HAMLESÄ°
Ä°ngiltere, Almanya ve Fransa, Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmadan kaynaklanan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼klerini yerine getirmediÄŸi gerekÃ§esiyle Ä°htilaf Ã‡Ã¶zÃ¼m MekanizmasÄ±'nÄ± iÅŸletme kararÄ± aldÄ±.
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E3 olarak bilinen Ä°ngiltere, Almanya ve Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n ortak aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Tahran'Ä±n nÃ¼kleer faaliyetlerini dÃ¼zenleyen KapsamlÄ± Ortak Eylem PlanÄ±'nÄ±n (JCPOA) korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinildi.
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Ancak Ä°ran'Ä±n MayÄ±s 2019'da anlaÅŸmanÄ±n bazÄ± hÃ¼kÃ¼mlerini yerine getirmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±, Ã§abalara raÄŸmen Tahran'Ä±n bu yÃ¶ndeki adÄ±mlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi ve 5 Ocak'ta da uranyum zenginleÅŸtirmede kullanÄ±lan santrifÃ¼j sayÄ±sÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlamalarla ilgili yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere de uymayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi:
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"Ä°ran'Ä±n eylemleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°ran'Ä±n JCPOA kapsamÄ±ndaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki endiÅŸelerimizi kayda geÃ§irmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen Ä°htilaf Ã‡Ã¶zÃ¼m MekanizmasÄ± altÄ±ndaki Ortak Komisyona taÅŸÄ±madan baÅŸka seÃ§eneÄŸimiz kalmadÄ±."
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Bu adÄ±mÄ±n anlaÅŸmayÄ± korumak ve sorunu diplomatik yollarla Ã§Ã¶zmek amacÄ±yla atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve E3'Ã¼n Ä°ran'a karÅŸÄ± ABD'nin "azami baskÄ± uygulama" politikasÄ±na katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
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Ä°KÄ° HAFTA SÃœRE
Ä°htilaf Ã‡Ã¶zÃ¼m MekanizmasÄ±, ilgili bakanlara herhangi bir sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in iki hafta sÃ¼re tanÄ±yor ancak tÃ¼m taraflarÄ±n kabul etmesi durumunda bu sÃ¼re uzatÄ±labiliyor. Bir danÄ±ÅŸma kurulunun kurulmasÄ±na karar verilmesi durumunda ise 20 gÃ¼n ek sÃ¼re verilebiliyor.
45
NÃœKLEER ANLAÅžMA
Ä°ran ile Ã‡in, Fransa, Almanya, Rusya, Ä°ngiltere ve Avrupa BirliÄŸi (AB) arasÄ±nda 2015'te Tahran'Ä±n nÃ¼kleer faaliyetlerinin dÃ¼zenlendiÄŸi ve denetim altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
46
Ancak ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan Washington, anlaÅŸmadan tek taraflÄ± Ã§ekilerek, Ä°ran'a yeniden yaptÄ±rÄ±m uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
47
AnlaÅŸmanÄ±n diÄŸer taraflarÄ±ndan Washington'u durdurmasÄ±nÄ± isteyen ancak bunda baÅŸarÄ±lÄ± olamayan Ä°ran, Temmuz 2019'da nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n bazÄ± maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaÅŸmadan kaynaklanan tÃ¼m taahhÃ¼tleri askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
48
Tahran, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kalkmasÄ± ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaÅŸmaya dÃ¶nmeye hazÄ±r olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.
49
RUSYA SERT Ã‡IKTI
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ngiltere, Almanya ve Fransaâ€™nÄ±n Ä°htilaf Ã‡Ã¶zÃ¼m MekanizmasÄ±'nÄ± iÅŸletme kararÄ±nÄ±n Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± ve kabul edilemez olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
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Rus Ria haber ajansÄ±nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, Ä°ngiltere, Almanya ve Fransaâ€™nÄ±n, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±yla ilgili Ä°htilaf Ã‡Ã¶zÃ¼m MekanizmasÄ±'nÄ± iÅŸletme kararÄ± deÄŸerlendirildi.
51
Haberde, "Bu karar, KapsamlÄ± Ortak Eylem PlanÄ±'nÄ±n hedefleri ve anlamÄ±na karÅŸÄ± ve kabul edilemez." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.