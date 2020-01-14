Ancak Ä°ran'Ä±n MayÄ±s 2019'da anlaÅŸmanÄ±n bazÄ± hÃ¼kÃ¼mlerini yerine getirmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±, Ã§abalara raÄŸmen Tahran'Ä±n bu yÃ¶ndeki adÄ±mlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi ve 5 Ocak'ta da uranyum zenginleÅŸtirmede kullanÄ±lan santrifÃ¼j sayÄ±sÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlamalarla ilgili yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere de uymayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi: