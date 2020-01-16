Son dakika haberleri! İran'dan tarihi itiraf... ABD'nin Avrupa tehdidi ortaya çıktı
ABD ile İran arasındaki gerilimden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İran 1979'daki devrimden bu yana, en zorlu günlerini yaşadığını itiraf etti. İran ordusundan ise dikkat çeken bir silah iddiası geldi. Rusya Ortadoğu için ABD'yi suçlarken Trump yönetiminin Avrupa'yı tehdidi de ilk kez doğrulandı. Öte yandan İran'ın, İsrail'in ölümle tehdit ettiği Nasrallah üzerinden yeni bir Irak planı yaptığı öne sürüldü... İşte tüm detaylar...
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Süleymani'nin öldürülmesi ile tırmanan ve Ukrayna uçağının düşürülmesi ile seyri değişen Washington - Tahran krizinde karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor... İşte yaşananlar...
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TARİHİ İTİRAF
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkenin 1979'daki devrimden bu yana, en zorlu günlerini yaşadığını belirterek, Ukrayna uçağının düşürülmesinin halkta yol açtığı güvensizliğin telafi edilmesi gerektiğini söyledi.
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, eski cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle Tahran'da düzenlenen anma töreninde konuşan Cihangiri, Komutan Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi ve Ukrayna'ya ait yolcu uçağının füzeyle düşürülmesine işaret ederek, "İran, (1979'daki) devrimden bu yana en zor dönemini yaşıyor. Hiçbir zaman şartlar böyle değildi. Halkın güveninin azaldığı bir dönemdeyiz." dedi.
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Cihangiri, "Halkın güven duygusunu onarmak için sorumluluk almalı ve hataları telafi etmeliyiz." diye konuştu.
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Uçağın düşürüldüğüne ilişkin ilk bilgilerin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e iletilmesinin ardından, liderin olayın kamuoyuna duyurulması yönünde talimat verdiğini belirten Cihangiri, "Tüm meseleler doğru bir şekilde halka aktarılmalıdır. Yargı Erki de tüm sorumlulara karşı gerekli adımları atmalı ve sonuçları kamuoyuna açıklamalıdır." ifadelerini kullandı.
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Cihangiri, uçağın düşürülmesinin ardından bir kesimin Hamaney ve Silahlı Kuvvetlere verdiği tepkilerin, ülkenin maslahatına uygun olmadığını ifade ederek, "Rehberlik makamı, İran'ın iftiharıdır. Bu makamın zayıflatılması İran için tehlikeli olabilir. Ayetullah Rafsancani de en zorlu şartlarda rehberlik makamını özenle korumuştu. Silahlı Kuvvetler kurumlarının da hiçbir şekilde özellikle de bölgedeki bu karmaşık şartlarda zayıflatılması doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.
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UKRAYNA UÇAĞI KRİZİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran'da düzenlenen anma etkinlikleri, hafta sonunda rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.
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İRAN ORDUSUNDAN SİLAH İDDİASI
İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomers Haydari, ülkenin batı sınırında çeşitli çap ve markalarda 100'den fazla kaçak silah ele geçirildiğini açıkladı.
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Irak sınırındaki Kirmanşah eyaletinde İran devlet televizyonuna konuşan Haydari, "Ülkenin batı sınırında 2 kaçakçı grup, çeşitli çapta silahları sınırdan geçirmek üzereyken emniyet güçleri tarafından yakalandı." dedi.
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Ele geçirilenler arasında 28 kaleşnikof tüfek ve 86 tabanca olduğunu aktaran Haydari, söz konusu silahların olası rejim karşıtı protesto gösterilerinde kullanılmak üzere ülkeye sokulmak istendiğini öne sürdü.
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Haydari'nin açıklaması sırasında ele geçirilen silahlar da sergilendi.
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RUSYA SERT ÇIKTI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin pervasız eylemlerinin, Ortadoğu bölgesinde felaketlere yol açtığını söyledi.
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Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünün Taşkent şubesinde yaptığı konuşmada, ABD’nin Ortadoğu'daki eylemlerini değerlendirdi.
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Irak, Libya gibi ülkelerin ABD’nin hareketleriyle bölündüğüne dikkati çeken Lavrov, "ABD ve müttefiklerinin pervasız eylemleri, Ortadoğu bölgesinde felaketlere yol açtı." dedi.
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Lavrov, İran etrafındaki durumun da kötüleştiğine işaret ederek, "ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkması, silah kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılması açısından gergin bir durum oluşturdu." diye konuştu.
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ABD AVRUPA'YA REST ÇEKTİ
Almanya Savunma Bakanlığı, Washington'un, bazı Avrupa ülkelerini "ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeye devam etmeleri ve İran'a baskıyı artırmamaları halinde Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 25'lik gümrük tarifesi uygulamakla" tehdit ettiğini doğruladı.
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Alman basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, "İfade veya tehdit, ne derseniz deyin, var." değerlendirmesinde bulundu.
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ABD'nin tehdidi ne zaman yaptığını açıklamayan Karrenbauer, ülkesinin, Donald Trump yönetiminin Tahran'a karşı "maksimum baskı" politikasını desteklemeyeceğini kaydetti.
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Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Donald Trump yönetimi, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini tetikleyecek İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın devreye sokulmasından günler önce tehdit ederek, söz konusu mekanizmayı devreye almamaları halinde Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını belirtti.
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AB İLE İRAN GÖRÜŞTÜ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
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AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk kez bir araya gelen Borrell ve Zarif, Yeni Delhi'de İran nükleer anlaşmasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
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Borrell, muhatabına AB'nin anlaşmayı korumaktan yana olduğunu belirterek, anlaşmanın Orta Doğu'da yükselen tansiyondan dolayı her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.
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Taraflar, yakın iletişim halinde kalma konusunda mutabık kaldı.
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NÜKLEER ANLAŞMA NEDİR?
İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya (P5 1) arasında 2015'te, Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma imzalanmıştı.ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.
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Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan Tahran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.Tahran yönetimi, yaptırımların kalkması ve menfaatlerinin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
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E3'ÜN HAMLESİ VE İRAN'IN CEVABI
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının 14 Ocak'ta yayımladığı ortak açıklamada, "İran'ın eylemleri göz önüne alındığında, KOEP kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımaktan başka seçeneğimiz kalmadı." değerlendirmesinde bulunulmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı nükleer anlaşmadaki vaatlerini yerine getirmemekle suçlayarak, "İran, bu 3 ülkenin yapıcı olmayan adımlarına karşı sert ve kararlı bir yanıt verecektir." ifadelerine yer vermişti.
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İRAN'DAN 'NASRALLAH' KARTI
İran'ın, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı, Irak'taki Şii milis güçlerini tek bir cephede birleştirmesi için görevlendirdiği, bu amaç için Lübnan ve İran'da toplantılar yapıldığı iddia edildi.
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Londra merkezli Middle East Eye'da (MEE) yer alan habere göre Nasrallah, 9 Ocak'ta Irak'ta, İran destekli Haşdi Şabi çatısı altındaki Şii milislerin komutanları ve üst düzey yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.
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Nasrallah'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılan toplantıyı, Tahran yönetiminin kendisinden "Irak'taki Şii milis grupları yeniden örgütle" talebi üzerine düzenlediği kaydedildi.
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Toplantıda Irak'taki Asaib Ehlil Hak, Hizbullah Tugayı, Cund el İmam Tugayı, Seyid Şuheda Tugayı ve İmam Ali Tugayı'nın komutanları ve üst düzey yetkililerin yer aldığı aktarıldı.
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BEYRUT'TAN SONRA KUM GÖRÜŞMESİ
Habere göre, Lübnan görüşmesinden sonra Şii milisler, 12 Ocak'ta İran'ın başkenti Tahran'a gitti ve bir gün aradan sonra Kum kentinde bulunan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile görüştü.
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Kum'daki Sadr toplantısına Haşdi Şabi içinde önemli nüfuza sahip Bedir Tugayları Komutanı Hadi el Amiri de katıldı.
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MEE'ye konuşan ancak ismi açıklanmayan kaynaklara göre, Beyrut ve Kum toplantısının amacı, ABD'nin Irak'taki varlığına karşı çıkan tüm grupları bir araya getirmek, gruplar arasındaki ihtilafları ortadan kaldırıp Süleymani ve Mühendis'in ölümünden sonra meydana gelen lider boşluğunu doldurmaktı.
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SADR'DAN AMİRİ'YE ŞARTLI DESTEK
Sadr'ın, Amiri'nin Haşdi Şabi'nin yeni lideri olmasını, Ebu Dua el İsavi'nin yardımcılık makamına getirilmesi ve Haşdi Şabi'den maaş alacak milislerin sayısının artırılması şartıyla kabul ettiği ileri sürüldü.
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Sadr'ın yardımcılarından bir yetkili de şartlarının yerine getirilmesi halinde, Amiri'nin liderliğine karşı durmayacaklarını söyledi.
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İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülmüştü.
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İSRAİL'İN TEHDİDİ
İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'daki Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a "sığınağının kendisini korumayacağı" tehdidinde bulunmuştu.
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Katz, Twitter hesabından Arapça yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırıları ve İsrail'e yönelik tehditlerine ara vermediğini belirtmişti.
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İsrailli Bakan, Nasrallah'ın sıkıntıları şiddetlendikçe "kibrinin" de arttığını savundu. Katz, açıklamasına şöyle devam etmişti:"İranlı efendilerinin, suikast ihtimali konusunda uyarması üzerine Nasrallah, bulunduğu sığınağın bir kat daha aşağısına inmek zorunda kaldı. İsrail'e meydan okumaya devam ederse, sığınağının ona bir faydası olmayacak."
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İsrail, Nasrallah'ın birkaç senedir suikast endişesiyle bir sığınakta yaşadığını iddia ediyor.