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BBC Türkçe-Ajanslar
Haber GiriÅŸ: 23 Ocak 2020 - 05:18, /

Son dakika haberler.. Korona virüsünde son durum: Çin'in son hamlesi: 6 günde bitecek...

Ã‡in gÃ¼nlerdir yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n (2019-nCoV) kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yor. VirÃ¼sle ilgili 14 uzmandan oluÅŸan araÅŸtÄ±rma ekibi kuran Ã‡in, bir yandan da 1000 yataklÄ± hastaneyi 6 gÃ¼nde bitirmek iÃ§in Ã§aba sarfediyor.

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1

Ã‡in'in Wuhan ÅŸehrinde ortaya Ã§Ä±kan koronavirÃ¼sÃ¼ (2019 - nCoV) taÅŸÄ±yan hastalar iÃ§in 6 gÃ¼n iÃ§erisinde bin yataklÄ± prefabrik hastane inÅŸa ediyor.

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Ãœlke genelinde ilaÃ§lama, toplu taÅŸÄ±manÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±, Wuhan ÅŸehir sakinlerine halka aÃ§Ä±k mekanlarda maske takmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± gibi bir dizi Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±.

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Ã‡in medyasÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Wuhan ÅŸehrinde ortaya Ã§Ä±kan koronavirÃ¼sÃ¼ (2019 - nCoV) taÅŸÄ±yan hastalar iÃ§in 6 gÃ¼n iÃ§erisinde bin yataklÄ± prefabrik hastane inÅŸa ediyor.

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31 AralÄ±k 2019?da Wuhan'da ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len virÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 25'i geÃ§tiÄŸi belirtilirken, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 882'ye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.

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WUHAN ÅžEHRÄ° KARANTÄ°NAYA ALINDI

Ä°ÅŸte Ã‡in'deki son geliÅŸmeler...

Yetkililerin Ã¶nlem olarak alÄ±nan tedbirleri yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bildiride Wuhan ÅŸehir sakinlerinin, belirli nedenler harici ÅŸehri terk etmemeleri, halka aÃ§Ä±k mekÃ¢nlarda maske takmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. AyrÄ±ca, uyarÄ±yÄ± dikkate almayanlarÄ±n ilgili kanunlara gÃ¶re cezalandÄ±racaÄŸÄ± da uyarÄ±sÄ± da bildiride yer aldÄ±.

6Ã‡Ä°N DIÅžINDA DA VAKALAR ORTAYA Ã‡IKIYOR

Ã‡Ä°N DIÅžINDA DA VAKALAR ORTAYA Ã‡IKIYOR

Ã‡in'in yanÄ± sÄ±rsa, Hong Kong, Makao, Tayvan, ABD, Japonya, GÃ¼ney Kore ve Tayland'da da teyit edilmiÅŸ vakalarÄ±n bildirildiÄŸi belirtildi.

7PEKÄ°N BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ°NDEN SEYAHAT UYARISI

PEKÄ°N BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ°NDEN SEYAHAT UYARISI

TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Ã‡in'de ortaya Ã§Ä±kan koronavirÃ¼s (2019-nCoV) hakkÄ±nda TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±larda bulundu.

8Ã‡Ä°N SEDDÄ°NE VÄ°RÃœS YASAÄžI

Ã‡Ä°N SEDDÄ°'NE VÄ°RÃœS YASAÄžI

Ã‡in'de yayÄ±lmaya baÅŸlayana korona (corona) virÃ¼sÃ¼ dÃ¼nya Ã§apÄ±nda ses getirdi. Ãœlkede hÄ±zlÄ± ÅŸekilde yayÄ±larak salgÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸen virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±yanlar karantinaya alÄ±nÄ±rken bu kiÅŸilerle temas edenler de mÃ¼ÅŸahede altÄ±nda tutuluyor. Son olarak, KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã‡in Seddi'nin bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerine ziyaret yasakladÄ±.

9VUHAN NASIL BÄ°R ÅžEHÄ°R

VUHAN NASIL BÄ°R ÅžEHÄ°R?

Ã‡in'den dÃ¼nyaya yayÄ±lmaya baÅŸlayan koronavirÃ¼sÃ¼n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Vuhan, Pekin veya Åžangay kadar Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸehir olmasa da, dÃ¼nyanÄ±n her yeriyle baÄŸlantÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼k bir metropol.

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Yerel yÃ¶netim kent nÃ¼fusunun 11 milyon, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) verileri ise 8,9 milyon olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Bu sayÄ± neredeyse Londra kadar ve Ankara'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k iki katÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde.

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Ä°lk olarak AralÄ±k 2019'da bulunduÄŸu iÃ§in adÄ±na 2019-nCoV denilen virÃ¼se karÅŸÄ± Vuhan'da alÄ±nan Ã¶nlemleri ve kentin Ã¶zelliklerini BBC derledi.

12HANGÄ° Ã–NLEMLER ALINDI

HANGÄ° Ã–NLEMLER ALINDI?

Ã‡in yÃ¶netimi ÅŸehirde toplu taÅŸÄ±ma hizmetlerini geÃ§ici olarak askÄ±ya aldÄ±. Åžehirden toplu taÅŸÄ±mayla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar da PerÅŸembe yerel saatle sabah 10.00'dan itibaren kÄ±sÄ±tlandÄ±.

13

Wall Street Journal, kentten ayrÄ±lan son trenlere bilet alabilmek iÃ§in insanlarÄ±n birbiriyle yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kalabalÄ±k tren garÄ±ndan yola Ã§Ä±kan trenlerin neredeyse tÃ¼m koltuklarÄ±nÄ±n dolu olduÄŸunu yazdÄ±.

14ÅžEHÄ°RDEN Ã‡IKILIYOR MU

ÅžEHÄ°RDEN Ã‡IKILIYOR MU?

Gazeteye konuÅŸan 25 yaÅŸÄ±ndaki muhasebeci Lai Xuan, gece saat 2'de eÅŸinin kendisini uyandÄ±rarak ÅŸehirden Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n kÄ±sÄ±tlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini ve bunu duyar duymaz ÅŸehirden Ã§Ä±kma isteÄŸiyle gara gittiÄŸini anlattÄ±.

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HavalimanÄ± da, diÄŸer ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ± gibi sÃ¼resiz olarak kapatÄ±ldÄ±.

16

VirÃ¼sÃ¼n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen balÄ±k pazarÄ± ilaÃ§lama iÃ§in kapatÄ±ldÄ±.

17Ã‡ALIÅžMA EMRÄ°

Ã‡ALIÅžMA EMRÄ°

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Jinping, kamu yetkililerine bu konuda daha fazla bilgi paylaÅŸma ve uluslararasÄ± yetkililerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸma emri verdi.

18

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (WHO), Ã‡in'in attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± takdir eden bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

19

Ã–rgÃ¼tÃ¼n genel direktÃ¶rÃ¼ Tedros Ahanom Ghebreyesus, "Ã‡ok Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¶nlemler alÄ±yorlar. Duruma uygun adÄ±mlar atÄ±yorlar ve bu Ã§ok Ã¶nemli" dedi.

20YAVAÅžLAR MI

YAVAÅžLAR MI?Â

Ghebreyesus, Ã‡in'in aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemlerin hem Ã¼lkelerinde hem de dÃ¼nyada virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± yavaÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

21

Ã‡in'de Ay takvimine gÃ¶re yeni yÄ±l kutlamalarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± var. YÄ±lÄ±n bu dÃ¶neminde milyonlarca Ã‡inli Ã¼lke iÃ§inde seyahat ediyor.

22SINIRLI SEYAHAT

SINIRLI SEYAHAT

Yetkililer, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca seyahatlerin sÄ±nÄ±rlÄ± tutulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ±lar yapÄ±yor.

23

HavalimanlarÄ±na da yolcularÄ±n vÃ¼cut Ä±sÄ±larÄ±nÄ± kontrol edebilen termal kameralar yerleÅŸtirildi.

24NEYE DÄ°KKAT ETMELÄ°

NEYE DÄ°KKAT ETMELÄ°?

VirÃ¼sten korunmak iÃ§in Ã¶nlemler ÅŸÃ¶yle listeledi:

25

- KalabalÄ±k ortamlardan mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzak durmak

26

- AÃ§Ä±k havada koruyucu maske takmak

27

- AteÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ± belirtileri gÃ¶steren hastalarla temastan kaÃ§Ä±nmak

28

- Ã–ksÃ¼rÃ¼rken ve hapÅŸÄ±rÄ±rken aÄŸÄ±z ve burun kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± kapatmak ve kullandÄ±klarÄ± mendilleri sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸtirmek- CanlÄ± hayvanlarÄ±n bulunduÄŸu Ã§iftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmak- CanlÄ± ya da Ã¶lÃ¼ hayvanlarla temastan kaÃ§Ä±nmak- Et, balÄ±k ve yumurta benzeri hayvansal ve su Ã¼rÃ¼nlerini iyi piÅŸmiÅŸ ÅŸekilde tÃ¼ketmek

29

- Ellerini su ve sabunla sÄ±k sÄ±k ve Ã¶zenle yÄ±kamak- Seyahat sÄ±rasÄ±nda yanlarÄ±nda el temizleme jeli benzeri dezenfektan bulundurmak

30

- YÃ¼ksek ateÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ± gibi belirtilerin gÃ¶rÃ¼lmesi halinde acilen bir doktora baÅŸvurmak

31ALAN GENÄ°ÅžLÄ°YOR

ALAN GENÄ°ÅžLÄ°YOR

Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan sÃ¶z konusu virÃ¼sten ÅŸu ana dek 647 kiÅŸinin etkilendiÄŸi belirtilirken, vaka sayÄ±sÄ±nda Vuhan'Ä±n baÅŸkentliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Hubey eyaleti baÅŸÄ± Ã§ekiyor.

32

VirÃ¼se bugÃ¼ne kadar, Tibet Ã–zerk BÃ¶lgesi ve Ã‡inghay eyaleti dÄ±ÅŸÄ±nda Ã‡in'in tÃ¼m eyalet, Ã¶zerk bÃ¶lge ve Ã¶zel idari bÃ¶lgelerinde rastlandÄ±. Bununla birlikte koronavirÃ¼s, Ã¼lkenin Guangdong eyaletinde 32, baÅŸkent Pekin'de 22, Åžanghay'da 16 kiÅŸide tespit edildi.

33BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELER

BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELER?

Ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yerden dolayÄ± "Vuhan virÃ¼sÃ¼" diye de adlandÄ±rÄ±lan yeni koronavirÃ¼s, solunum, hapÅŸÄ±rma ve Ã¶ksÃ¼rme durumlarÄ±nda hava yoluyla bulaÅŸÄ±yor.

34

NCoV'in ilk belirtileri yÃ¼ksek ateÅŸ, boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, nefes darlÄ±ÄŸÄ±, solunumda zorluk ve ishal ÅŸeklinde ortaya Ã§Ä±karken ileri safhalarda zatÃ¼rre ve bÃ¶brek yetmezliÄŸine neden oluyor, nihayetinde Ã¶lÃ¼mle sonuÃ§lanabiliyor.

35

Yeni koronavirÃ¼s ilk olarak Hubey eyaletine baÄŸlÄ± Vuhan kentinde 12 AralÄ±k'ta tespit edilmiÅŸti.

36Ã–NEMLÄ° AÃ‡IKLAMA

Ã–NEMLÄ° AÃ‡IKLAMA

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–), Ã‡inâ€™de ortaya Ã§Ä±kan koronavirÃ¼s ile ilgili "uluslararasÄ± kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± acil durumu" ilan etmek iÃ§in erken olduÄŸunu bildirdi.

37

DSÃ– Acil Durum Komitesi, Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan ve Ã¼lke geneline yayÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s ile ilgili Cenevre'de bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

38

Komite BaÅŸkanÄ± Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronovirÃ¼sle ilgili "uluslararasÄ± kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± acil durumu" ilan etmek iÃ§in erken olduÄŸunu sÃ¶yledi.

39

DSÃ–'nÃ¼n virÃ¼sle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan izlediÄŸini belirten Tedros, "BugÃ¼n acil durum ilan etmememiz, DSÃ–'nÃ¼n olayÄ± ciddi bulmadÄ±ÄŸÄ± veya ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor." ifadelerini kullandÄ±.

40KORKUTAN Ã–LÃœM

KORKUTAN Ã–LÃœM

Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan ve Ã¼lke geneline yayÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼sten ilk kez Hubey eyaleti dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶lÃ¼m gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

41

South China Morning Post'un haberine gÃ¶re, baÅŸkent Pekin yakÄ±nlarÄ±ndaki HÄ±bey eyaleti saÄŸlÄ±k komisyonu, Vuhan'daki yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret eden ve dÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 80 yaÅŸÄ±ndaki bir erkeÄŸin yeni tip koronavirÃ¼s taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

4276 KÄ°ÅžÄ°YE KARANTÄ°NA

76 KÄ°ÅžÄ°YE KARANTÄ°NA

Bu kiÅŸiyle yakÄ±n temas kuran 76 kiÅŸinin karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. HÄ±bey'deki Ã¶lÃ¼mle Ã‡in'de yeni tip koronavirÃ¼sten yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 18'e yÃ¼kseldi.

43

Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan virÃ¼se ÅŸimdiye kadar Hong Kong ve Makao Ã–zel Ä°dari bÃ¶lgelerinin yanÄ± sÄ±ra ABD, Japonya, GÃ¼ney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Singapur ve Vietnam'da rastlandÄ±.

44

Ã‡in'de 'KoronavirÃ¼s'Ã¼ alarmÄ±

Vuhan Belediyesi SaÄŸlÄ±k Komisyonu, 31 AralÄ±k'ta kentteki Huanan Deniz ÃœrÃ¼nleri PazarÄ± ile temasÄ± bulunan 27 kiÅŸide daha "gizemli hastalÄ±ÄŸÄ±n" gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve pazarÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±.

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