- Ã–ksÃ¼rÃ¼rken ve hapÅŸÄ±rÄ±rken aÄŸÄ±z ve burun kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± kapatmak ve kullandÄ±klarÄ± mendilleri sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸtirmek- CanlÄ± hayvanlarÄ±n bulunduÄŸu Ã§iftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmak- CanlÄ± ya da Ã¶lÃ¼ hayvanlarla temastan kaÃ§Ä±nmak- Et, balÄ±k ve yumurta benzeri hayvansal ve su Ã¼rÃ¼nlerini iyi piÅŸmiÅŸ ÅŸekilde tÃ¼ketmek