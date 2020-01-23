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Haber GiriÅŸ: 23 Ocak 2020 - 05:18,
Son dakika haberler.. Korona virüsünde son durum: Çin'in son hamlesi: 6 günde bitecek...
Ã‡in gÃ¼nlerdir yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n (2019-nCoV) kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yor. VirÃ¼sle ilgili 14 uzmandan oluÅŸan araÅŸtÄ±rma ekibi kuran Ã‡in, bir yandan da 1000 yataklÄ± hastaneyi 6 gÃ¼nde bitirmek iÃ§in Ã§aba sarfediyor.
Ã‡in'in Wuhan ÅŸehrinde ortaya Ã§Ä±kan koronavirÃ¼sÃ¼ (2019 - nCoV) taÅŸÄ±yan hastalar iÃ§in 6 gÃ¼n iÃ§erisinde bin yataklÄ± prefabrik hastane inÅŸa ediyor.
Ã‡in medyasÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Wuhan ÅŸehrinde ortaya Ã§Ä±kan koronavirÃ¼sÃ¼ (2019 - nCoV) taÅŸÄ±yan hastalar iÃ§in 6 gÃ¼n iÃ§erisinde bin yataklÄ± prefabrik hastane inÅŸa ediyor.
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WUHAN ÅžEHRÄ° KARANTÄ°NAYA ALINDI
Ä°ÅŸte Ã‡in'deki son geliÅŸmeler...
Yetkililerin Ã¶nlem olarak alÄ±nan tedbirleri yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bildiride Wuhan ÅŸehir sakinlerinin, belirli nedenler harici ÅŸehri terk etmemeleri, halka aÃ§Ä±k mekÃ¢nlarda maske takmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. AyrÄ±ca, uyarÄ±yÄ± dikkate almayanlarÄ±n ilgili kanunlara gÃ¶re cezalandÄ±racaÄŸÄ± da uyarÄ±sÄ± da bildiride yer aldÄ±.
PEKÄ°N BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ°NDEN SEYAHAT UYARISI
TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Ã‡in'de ortaya Ã§Ä±kan koronavirÃ¼s (2019-nCoV) hakkÄ±nda TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±larda bulundu.
Ã‡Ä°N SEDDÄ°'NE VÄ°RÃœS YASAÄžI
Ã‡in'de yayÄ±lmaya baÅŸlayana korona (corona) virÃ¼sÃ¼ dÃ¼nya Ã§apÄ±nda ses getirdi. Ãœlkede hÄ±zlÄ± ÅŸekilde yayÄ±larak salgÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸen virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±yanlar karantinaya alÄ±nÄ±rken bu kiÅŸilerle temas edenler de mÃ¼ÅŸahede altÄ±nda tutuluyor. Son olarak, KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã‡in Seddi'nin bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerine ziyaret yasakladÄ±.
VUHAN NASIL BÄ°R ÅžEHÄ°R?
Ã‡in'den dÃ¼nyaya yayÄ±lmaya baÅŸlayan koronavirÃ¼sÃ¼n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Vuhan, Pekin veya Åžangay kadar Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸehir olmasa da, dÃ¼nyanÄ±n her yeriyle baÄŸlantÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼k bir metropol.
Ä°lk olarak AralÄ±k 2019'da bulunduÄŸu iÃ§in adÄ±na 2019-nCoV denilen virÃ¼se karÅŸÄ± Vuhan'da alÄ±nan Ã¶nlemleri ve kentin Ã¶zelliklerini BBC derledi.
Wall Street Journal, kentten ayrÄ±lan son trenlere bilet alabilmek iÃ§in insanlarÄ±n birbiriyle yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kalabalÄ±k tren garÄ±ndan yola Ã§Ä±kan trenlerin neredeyse tÃ¼m koltuklarÄ±nÄ±n dolu olduÄŸunu yazdÄ±.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n genel direktÃ¶rÃ¼ Tedros Ahanom Ghebreyesus, "Ã‡ok Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¶nlemler alÄ±yorlar. Duruma uygun adÄ±mlar atÄ±yorlar ve bu Ã§ok Ã¶nemli" dedi.
- Ã–ksÃ¼rÃ¼rken ve hapÅŸÄ±rÄ±rken aÄŸÄ±z ve burun kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± kapatmak ve kullandÄ±klarÄ± mendilleri sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸtirmek- CanlÄ± hayvanlarÄ±n bulunduÄŸu Ã§iftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmak- CanlÄ± ya da Ã¶lÃ¼ hayvanlarla temastan kaÃ§Ä±nmak- Et, balÄ±k ve yumurta benzeri hayvansal ve su Ã¼rÃ¼nlerini iyi piÅŸmiÅŸ ÅŸekilde tÃ¼ketmek
ALAN GENÄ°ÅžLÄ°YOR
Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan sÃ¶z konusu virÃ¼sten ÅŸu ana dek 647 kiÅŸinin etkilendiÄŸi belirtilirken, vaka sayÄ±sÄ±nda Vuhan'Ä±n baÅŸkentliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Hubey eyaleti baÅŸÄ± Ã§ekiyor.
BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELER?
Ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yerden dolayÄ± "Vuhan virÃ¼sÃ¼" diye de adlandÄ±rÄ±lan yeni koronavirÃ¼s, solunum, hapÅŸÄ±rma ve Ã¶ksÃ¼rme durumlarÄ±nda hava yoluyla bulaÅŸÄ±yor.
DSÃ– Acil Durum Komitesi, Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan ve Ã¼lke geneline yayÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s ile ilgili Cenevre'de bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.
DSÃ–'nÃ¼n virÃ¼sle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan izlediÄŸini belirten Tedros, "BugÃ¼n acil durum ilan etmememiz, DSÃ–'nÃ¼n olayÄ± ciddi bulmadÄ±ÄŸÄ± veya ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor." ifadelerini kullandÄ±.
South China Morning Post'un haberine gÃ¶re, baÅŸkent Pekin yakÄ±nlarÄ±ndaki HÄ±bey eyaleti saÄŸlÄ±k komisyonu, Vuhan'daki yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret eden ve dÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 80 yaÅŸÄ±ndaki bir erkeÄŸin yeni tip koronavirÃ¼s taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan virÃ¼se ÅŸimdiye kadar Hong Kong ve Makao Ã–zel Ä°dari bÃ¶lgelerinin yanÄ± sÄ±ra ABD, Japonya, GÃ¼ney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Singapur ve Vietnam'da rastlandÄ±.
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