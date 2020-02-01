Son dakika haberler... 'Corona Virüsü' salgınında komplo teorileri ve gerçekler

BİYOLOJİK SİLAH İDDİALARI... Bir diğer temelsiz iddia da virüsün Çin'in gizli biyolojik silah programının bir parçası olduğu ve Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden dışarı sızarak yayıldığıydı.Bu teoriyi destekleyenler Washington Times'ın sıkça paylaşılan iki makalesine atıfta bulunuyor. Bu iki makalede de eski bir İsrailli istihbaratçının ifadeleri yer alıyor.Fakat iki makalede de herhangi bir kanıt yer almıyor. Hatta sızıntı olduğunu öne süren İsrailli kaynağın "şimdiye kadar bu yönde bir kanıt veya bulgu yok" sözüne de yer veriyor.Resmi araştırma, virüsün Vuhan'daki Huanan balık pazarından yayıldığını gösteriyor.