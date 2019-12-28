Son dakika: Yerli otomobil ile ilgili müthiş detay! Eğer araç arıza yaparsa...

Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018’de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa Gemlik’te kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.