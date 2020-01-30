İbrahim YILDIZ/DHA
Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 08:54,
Son dakika haberi: Yer İstanbul Havalimanı… ‘Kutu kutu maske alıyorlar’
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten korunmak isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre yoğun talep nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanırken, bu zamana kadar 10 binin üzerinde maske satıldığı öğrenildi.
Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs nedeniyle Çin'den birçok sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda birçok önlem alındı.
"Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Koronavirüsten sonra Çin'e gidecek olanlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar.
Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerler de alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu. Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu.
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