Son dakika haberi: Yer İstanbul Havalimanı… ‘Kutu kutu maske alıyorlar’

Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerler de alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu. Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu.