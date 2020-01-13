'Yanlışlık' pahalıya patladı... Sürpriz isim ve sürpriz ziyaret
ABD - İran geriliminde son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesi ile başlayan protestolar hız kesmedi. Rejim karşıtı sloganların atıldığı eylemlerde sürpriz bir isim de yer aldı. Tahran'ın sürpriz bir konuğu daha vardı. İngiltere ve Tahran yönetimi arasındaki kriz de sürüyor... Öte yandan ABD ve İran gerilimin gölgesindeki İran'da da protestolar yeniden alevlendi. İşte tüm detaylar...
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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi ile iyice tırmanan ABD - İran geriliminde peş peşe son dakika haberleri geldi. İşte yaşananlar...
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İran’ın başkenti Tahran’da, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak dün başlayan rejim karşıtı gösteriler bugün de devam etti.
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Başkentin önemli noktalarından Azadi Meydanı’nda düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde, “Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar”, “Diktatöre ölüm”, “Bana fitneci deme, fitneci sensin” şeklinde sloganlar atıldı.
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Güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları, yoğun güvenlik önlemleri aldı ve göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı.
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Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu, bazılarını darbetti.
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Polis ve Devrim Muhafızları'nın sert müdahalesi üzerine slogan atarak yolu kapatan göstericiler, uzun trafik kuyruğunun oluşmasına neden oldu.
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Azadi Meydanı’na giden yollarda, gösteriler nedeniyle yoğunluk oluştu.
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SÜRPRİZ İSİM
Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi de gösterilere katılanlar arasındaydı.
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İRAN'DA NE OLMUŞTU?
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.
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Uçağın, İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.
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SÜRPRİZ ZİYARET
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar'la ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, "Katar'la ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız. Bazı ülkelerin Katar'a yaptırım uyguladığı dönemlerde Katar'ın yanında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.
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İki ülkenin siyasi ilişkilerinin iyi olduğuna işaret eden Ruhani, "Ekonomi, ticaret, bilim ve kültür alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi konusunda imkanlara sahibiz. Birkaç aya kadar iki ülke ekonomik iş birliği komisyonu kurulacaktır." ifadelerini kullandı.
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Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Ruhani, tüm bölge güvenliği konularında diplomatik ilişkilerin artırılacağını söyledi.
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Öte yandan, Fars Haber Ajansı'na göre, Katar Emiri Al Sani konuşmasında, iki ülke ilişkilerinin güçlenmesini arzu ettiklerini belirtti. Ekonomi ve turizm alanlarında iki ülkenin hedef belirlediğini ifade eden Al Sani, "İran'la tarihi ilişkilere sahibiz. Ülkemize yaptırım uygulandığı günlerde İran'ın yanımızda olmasını hiçbir zaman unutmayacağız." dedi. Bölgede hassas bir dönemden geçildiği süreçte Tahran'da olduğunu belirten Al Sani, tüm sorunların diyalogla çözülebileceği konusunda görüş birliğine sahip olduklarını kaydetti.
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HAMANEY'LE DE GÖRÜŞTÜ
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Tahran'da İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi.
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Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri, görüşmede bugünkü şartlarda bölge ülkelerinin ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bölge ülkeleri yabancıların telkinlerine kulak vermemelidir." dedi.
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İran'ın defalarca bölge ülkeleriyle daha yakın iş birliğine hazır olduğunu ilan ettiğini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de bunu açık şekilde dile getirdiğini kaydeden Hamaney, "Elbette özellikle dünyanın diğer ucundan bölgeye gelenler, bölge ülkelerinin iş birliğinin gelişmesini istemiyor fakat bu konunun onlarla bir ilgisi yoktur. Bölge ülkeleri ve halkları artık bu tür dayatmaları ve müdahaleleri kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.
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Bölgenin uygun şartlara sahip olmadığına dikkati çeken Hamaney, "Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır. Ona (ABD) karşı koymanın tek yolu da bölge arasında yapılacak iş birliğidir." dedi.
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Katar ile İran'ın ilişkilerine de işaret eden Hamaney, "İki ülkenin ekonomik ilişkileri, siyasi ilişkilerin seviyesinde değildir. İran ile Katar arasındaki iş birliği ortak zeminlerde eskisinden daha fazla olmalıdır." diye konuştu.
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BÖLGE ÜLKELERİ VURGUSU
Al Sani de Hamaney'in bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin gelişmesi yönündeki düşüncelerine katıldığını ifade ederek, "Bölge ülkeleri arasında kapsamlı müzakere yapılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.Tahran'da yaptığı görüşmelere ilişkin olarak da Al Sani, "İki ülke arasındaki ortak komisyon toplantısının yaklaşık 3 ay sonra Tahran'da yapılması kararlaştırıldı.
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İran ile Katar arasındaki ekonomik ilişki seviyesinin siyasi ilişkiler seviyesine yükselmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.Görüşmede Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de hazır bulundu.
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İNGİLTERE'YE NOTA
İran yönetimi, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in, Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası verdi.
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macaire'in "anormal hareketi ve yasa dışı gösterilere katılması" nedeniyle bakanlığa çağrıldığı ve Tahran yönetiminin resmi protesto notasının kendisine ve İngiltere yönetimine iletildiği ifade edildi.
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İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan Büyükelçi Macaire, bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.
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Macaire'in dün akşamki gösterilere katılması nedeniyle bugün rejim yanlıları tarafından elçiliğin önünde protesto gösterisi düzenlenmişti.
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IRAK'TA DA YENİDEN BAŞLADI
Irak'ın güneyindeki Vasıt vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 48'i polis toplam 59 kişi yaralandı.
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AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, göstericilerin Kut kentindeki Vasıt Üniversitesinin kapısını kapatıp kimsenin içeri girmesine izin vermemesi üzerine, güvenlik güçleri duruma müdahale etti.
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Bu sırada güvenlik güçleri ile gruptakiler arasında yaşanan arbedede 48'i polis toplam 59 kişi yaralandı.
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Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
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IRAK'TA NE OLMUŞTU?
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.
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Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019'daki açıklamasına göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.