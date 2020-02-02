Son dakika haberi: Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Ankara! İşte karantinaya alınacakları hastane
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan askeri uçak, Etimesgut Havaalanı'na indi. Yolcular ambulanslar ile tedbir amaçlı hastanelere sevk edilecek ve olası bir koronavirüs riskine karşı 2 hafta müşahede altında tutulacak.
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MSB'den yapılan açıklamada "“Koca Yusuf Operasyonu” başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden alarak Ankara’ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara’daki Etimesgut Havaalanına indi." ifadeleri kullanıldı.
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Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Etimesgut Askeri Havalimanında hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.
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Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülecek.
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Uçak ile içinde bulunan malzemeler de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak.
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KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapılacak.
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Sonrasında da meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirilecek.
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Uçakta bulunanlar, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir her birinin tetkikleri yapılacak.
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Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.
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Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi uçak dün saat 12.05'te Çin'in Vuhan kentine hareket etmişti. Uçakla, Çin'e tıbbi yardım malzemesi de taşınmıştı.
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Ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı, gece saatlerinde Çin'in Vuhan kentine ulaşmıştı. Planlama kapsamında tahliye edilecek vatandaşlar, uzman ekiplerce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uçağa alınmış ve uçak, dönüş için sabah saatlerinde Çin'den Türkiye'ye hareket etmişti.
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KARANTİNAYA ALINACAKLAR
ÇİN’den uçak ile getirilecek 42 Türk ve dost ülke vatandaşı, geçen Ağustos ayında kapatılan 94 yıllık Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.
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42 kişi için burası özel olarak yeniden hazırlandı. Hastanenin önünde ve çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı.
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Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan ’koronavirüs’ salgını nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen Türk ve Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarını alan A400M askeri kargo uçağı ’Koca Yusuf’, sabah saatlerinden Vuhan’dan havalandı. Uçakla akşam saatlerinde Ankara’ya getirilecek olan 42 kişi, Ankara Şehir Hastanesi’ne taşınma işleminin ardından 31 Ağustos 2019 tarihinde kullanıma kapatılan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılacak. 42 kişi burada 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.
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Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vuhan/Çin’den havalanarak Ankaraya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı" denildi.