Yüksek gerilim... Trump yine hedef aldı, İsrail ateşe benzin döktü
ABD ile İran krizinde son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... ABD Başkanı Trump Demokratlara tepki gösterirken Süleymani'yi hedef aldı. Trump İranlıları kızdıracak ifadelere imza attı. BM ise ölümcül güç uyarısında bulundu. İngiltere ile İran arasındaki kriz için de Avam Kamarasında dikkat çeken bir çıkış geldi... İran cephesi ise Ukrayna uçağıyla ilgili bomba bir iddiada bulundu. İsrail'den ise ateşe benzin dökecek bir açıklama gelirken Almanya Irak için endişesini dile getirdi. İşte tüm detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Süleymani'nin öldürülmesi ile tırmanan ve Ukrayna uçağının düşürülmesi ile seyri değişen krizde yeni gelişmeler peş peşe geldi. İşte yaşananlar...
2
ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin “korkunç geçmişe” sahip olduğunu ve ABD'ye yakın bir tehdit oluşturup oluşturmamasının önem taşımadığını belirtti.
3
Süleymani'ye düzenlenen ABD hava saldırısını ve zamanlamasını sorgulayan Demokratlara tepki gösteren Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokratlar ve yalancı medya, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani'yi mükemmel bir insanmış gibi göstermeye çalışıyor. Ekonomik veya askeri alanda yaptığım her şey aşırı sol Demokratlar tarafından küçük görülüyor. Hiçbir şey yapmayan Demokratlar." ifadelerini kullandı.
4
Öte yandan Süleymani'nin, ABD için acil bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Trump, şu değerlendirmede bulundu:"Yalancı haber medyası ve Demokrat ortakları, Süleymani'nin ABD'ye yönelik yakın bir saldırı girişimi içinde olup olmadığını araştırıyor. Cevap, güçlü bir evet, ancak (Süleymani) korkunç bir geçmişe sahip olduğu için bunun bir önemi yok."
5
İran'da yönetim karşıtı gösterilerde eylemcilerin yerdeki ABD bayrağına basmamasına atıfta bulunan Trump, olayı "büyük bir gelişme" olarak tanımladı.
6
İNGİLTERE ÖZÜR İSTEYECEK
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ülkesinin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in gözaltına alınmasıyla ilgili İran yönetiminden özür talep edeceklerini söyledi.
7
Raab İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında İran'la yaşanan diplomatik krize ilişkin açıklamalarda bulundu.
8
İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Macaire’in cumartesi günü İran’da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Raab, “Büyükelçinin gerekçe veya izahat olmaksızın gözaltına alınması uluslararası hukukun fahiş biçimde ihlalidir.” değerlendirmesinde bulundu.
9
İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad'ın olaya tepki olarak bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirten Raab, “Özür talep edeceğiz ve bunun bir daha tekrarlamaması için güvence isteyeceğiz.” dedi.
10
Raab, olayın ardından İngiltere’nin Tahran büyükelçiliğinin güvenliğinin de gözden geçirildiğini kaydetti.
11
"REJİM YOL AYRIMINDA"
Olayla ilgili uluslararası toplumun İngiltere’ye verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Raab, Viyana Konvansiyonuna göre bütün diplomatların özel haklara sahip olduğunu hatırlattı.
12
“Tahran’daki rejim bir yol ayrımındadır.” ifadesini kullanan Raab, “Giderek daha fazla siyasi ve ekonomik yalıtılmışlık içine kayabilir ama bir alternatif var ve rejim de tercih imkanına sahip. İran için diplomatik kapı açık. Şimdi İran’ın diplomasiye başlamasının ve ileriye doğru barışçıl bir yol belirlemesinin zamanıdır.” dedi.
13
Tahran’da düşen Ukrayna uçağına da değinen Raab, İran’ın başlangıçta inkar etmesine rağmen cumartesi günü sorumluluğu üstlendiğini hatırlattı.
14
“Şimdi tam, saydam ve bağımsız bir soruşturma yapmanın zamanıdır.” diyen Raab, düşen uçakla ilgili soruşturmanın uluslararası iş birliğini de içerecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.
15
BÜYÜKELÇİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, 11 Ocak'ta "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.
16
İRAN'DAN BOMBA İDDİA
İran Meclisi Tahran Milletvekili Ali Mutahhari, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin ülke lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle geç paylaşılmasının olayla ilgili şüpheleri artırdığını söyledi.
17
Asriran haber sitesine göre, Tahran'da düşürülen yolcu uçağı hakkında konuşan Mutahhari, "Hamaney ve Ruhani'ye uçağın düşürülmesinden hemen sonra bilgi verilmemesi, olayın ardında gizli bir iş olduğu şüphesini uyandırıyor." dedi.
18
Olaya ilişkin birçok sorunun henüz cevaplanmadığını dile getiren Mutahhari, "Neden uçuş yasağı ilan edilmedi bilinmiyor. Devrim Muhafızları, 'Biz (uçuş yasağı kararıyla ilgili) bilgi verdik' diyor, Havacılık Kurumu, 'Bize bilgi verilmedi' diyor." ifadelerini kullandı.
19
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin çarşamba sabahı yaptığı, uçağın hava savunma sistemi tarafından füzeyle vurulması ihtimalini değerlendirdikleri yönündeki açıklamasını hatırlatan Mutahhari, "Hacızade, o andan itibaren Havacılık Kurumu ve devlet televizyonunu uyararak konuyla ilgili açıklama yapılmasının önüne geçmeliydi." diye konuştu.
20
Milletvekili Mutahhari, olayda ağır kusur bulunduğunu ve üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.
21
İRAN 3 GÜN SONRA İTİRAF ETTİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.
22
Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.
23
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Ruhani hükümetinden gizlendiğini, bu bilginin ancak 2 gün sonra kendileriyle paylaşıldığını bildirmişti.
24
Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.
25
NASRALLAH'A GÖZDAĞI
İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'daki Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a "sığınağının kendisini korumayacağı" tehdidinde bulundu.
26
Katz, Twitter hesabından Arapça yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırıları ve İsrail'e yönelik tehditlerine ara vermediğini belirtti.
27
İsrailli Bakan, Nasrallah'ın sıkıntıları şiddetlendikçe "kibrinin" de arttığını savundu.
28
Katz, açıklamasına şöyle devam etti: "İranlı efendilerinin, suikast ihtimali konusunda uyarması üzerine Nasrallah, bulunduğu sığınağın bir kat daha aşağısına inmek zorunda kaldı. İsrail'e meydan okumaya devam ederse, sığınağının ona bir faydası olmayacak."
29
İsrail, Nasrallah'ın birkaç senedir suikast endişesiyle bir sığınakta yaşadığını iddia ediyor.
30
ALMANYA: KRİZ KONTROL ALTINDA
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası koalisyonun çekilmesi halinde, Irak'ın terör için verimli bir zemin haline geleceğini söyledi.
31
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Alman mevkidaşı Maas ile başkent Amman'da bir araya geldi. Bakanlar görüşmede, Filistin, Suriye, Libya'daki gelişmeler ve ABD-İran gerilimini ele aldı.
32
Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Alman Bakan Maas, "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür, saldırılar bölgeye ve Avrupa'ya uzanır." dedi.
33
Washington ile Tahran arasındaki krize ilişkin Maas, krizin kontrol altına alındığını, İran'ın başka ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiğini vurguladı.
34
İran'daki rejim karşıtı gösteriler konusunda Alman Bakan, İranlıların şiddetten uzak bir şekilde görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.
35
Maas, Berlin'de düzenlenecek Libya konulu konferansı hatırlatarak, "Libya'daki taraflar arasında ateşkese ulaşılması konusunda söz konusu konferansın önemli rol oynayacağını" kaydetti.
36
Birleşmiş Miletler (BM), İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak başlayan rejim karşıtı gösterilerde Tahran yönetimine, ifade özgürlüğüne ve barışçıl toplanma hakkına saygı göstermesi çağrısı yaptı.
37
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde İran'daki rejim karşıtı gösteriler hakkında açıklamalarda bulundu.
38
Gösterileri yakından takip ettiklerini belirten Dujarric, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
39
Göstericilere karşı “endişe verici” sert müdahale ve aşırı güç kullanıldığı haberlerini gördüklerini ancak doğrulayamadıklarını anlatan Dujarric, “Ölümcül güç kullanıldığı iddialarının soruşturulması gerek.” dedi.
40
DEVAM ETTİ
İran’ın başkenti Tahran’da, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak hafta sonu başlayan rejim karşıtı gösteriler bugün de devam etti. Yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları, göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulunarak bazılarını darbetti.