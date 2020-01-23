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İHA-DHA-AA
Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 23:23, /

Son dakika haberi: Manisa'da deprem sonrası ilk görüntüler! Vatandaşlar korkuyla sokağa fırladı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar korkuyla sokağa fırladı.

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Depremin şokunu atlatamayan vatandaşlar evlerine girmeye korkarken, deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.22’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Aydın, İzmir, Denizli, Kütahya ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde de hissedildi.

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Depremin merkez üssü olan Akhisar’da ise vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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Akhisar’a bağlı Selçikli köyünde bazı metruk evlerin yıkıldığı bilgisi alınırken ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.

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Gördes'in Karayağcı Mahallesi’nde de bir metruk evin yıkıldığı bilgisi alındı.

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Manisa Valisi Ahmet Deniz ilk gelen bilgilere göre depremde can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etti.

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Deprem anında büyük bir panikle sokağa fırlayan vatandaşlar evlerine dönmeye korkarken, deprem anı bazı işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'da 22.22'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa gibi bir çok ilde hissedildi.

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