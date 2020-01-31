Son dakika haberi: Kritik tarih belli oldu! Korkutan uyarı... İşte coronavirüse karşı alınması gereken önlemler

ÇİN HAVAYOLU ŞİRKETİ DE İSTANBUL UÇUŞLARINI DURDURDU ÇİN uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı alan Türk Hava Yolları (THY)’nın ardından, İstanbul’a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern de Mart sonuna kadar Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu. Diğer havayolu Sichuan Airlines ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat’tan itibaren 31 Mart’a kadar ara verecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nda Tayvan’ın başkenti Taipei ve Hong Kong’tan gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması da devam edecek.