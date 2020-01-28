Koronavirüs'te son durum.. Korkutan tarih: 3 Şubat!
Koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Virüs yayılıyor, ölü ve vaka sayısı artıyor. Virüsle ilgili Çin Devlet Başkanı, Çin Komünist Partisine (ÇKP) dikkat çeken bir çağrıda bulunurken Trump 'hazırız' mesaj verdi. AB harekete geçerken virüsün Çin'in başkentinde ölüme sebep olması endişeleri artırdı. Piyasaları etkileyen virüse karşı önemli bir hamle geldi. Öte yandan uzmanlar ikinci bir tarihi işaret etti: 3 Şubat! İşte tüm detaylar...
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İşte dünyayı sarsan virüsler ilgili yaşananlar...
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İlk kez görüntülendi.
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YAYILIYOR
Sri Lanka'da ilk kez, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandığı bildirildi.
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Sri Lanka basınında çıkan haberlere göre, Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hubey eyaletinden ülkeye gelen 40'lı yaşlarında Çinli bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, 19 Ocak'ta turist olarak geldiği Sri Lanka'da rahatsızlanması üzerine 25 Ocak'ta hastaneye başvuran söz konusu kişinin, virüse ilişkin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'ndeki (IDH) tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
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VAKALAR ARTTI
Diğer yandan, Çin ana karası dışında yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişi sayısı Kanada'da 2, Tayvan'da 5'e yükseldi.Ontario bölgesi Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, Çin'in Vuhan kentinden 22 Ocak günü Toronto'ya dönen ve ülkede yeni tip koronavirüsün dün ilk kez tespit edildiği 50'li yaşlardaki erkek hastanın, beraber seyahat ettiği eşinde de virüse rastlandığını ifade etti.
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RİSK DÜŞÜK
Williams, söz konusu kadın hastanın, Toronto'ya varmalarından bu yana karantina ve müşahede altında bulunması dolayısıyla Kanadalılar için riskin düşük olduğunu söyledi.Focus Taiwan'ın haberine göre, Tayvan Hastalık Kontrol Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, adada doğrulanan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakası sayısının 5'e çıktığı bildirildi.Tayvan Salgın Kontrol Merkezinden, Tayvan'da bugün öğlen itibarıyla 402 şüpheli vakanın kaydedildiği, bunlardan 5'inin virüsü taşıdığının doğrulandığı belirtildi.
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SON DURUM?
Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde tespit edildi. "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformu, 2019-nVoC salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybının 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 844'e yükseldiğini açıklamıştı.Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 5, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 2, Avustralya'da 5, Nepal, Kamboçya ve Sri Lanka'da da birer vaka tespit edildi.
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BAŞKENTE SIÇRADI
Çin'in başkenti Pekin'de, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) salgınında bir kişi hayatını kaybetti.Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-15 Ocak tarihleri arasında Vuhan'da bulunan 50 yaşındaki bir kişiye başkente döndükten sonra 22 Ocak'ta 2019-nCoV teşhisi kondu.
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ETKİLENEN KİŞİ SAYISI 80
Hastanın teşhis koyulduğu günden bugüne kadar giderek kötüleştiği, solunum kabiliyetinin zayıfladığı ve tedavilere cevap vermeyerek hayatını kaybettiği ifade edildi.Diğer yandan Pekin'de koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 80'e ulaştı. Bunların 14'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
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DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadele konusunda çetin bir savaş verildiğini belirterek, ÇKP'nin tüm mekanizma ve mensuplarına halkın çıkarlarını en öne koymaları çağrısında bulundu.
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Şinhua ajansının haberine göre, Şi, ÇKP'nin tüm organları ve kadrolarına çağrıda bulunarak, "Mevcut yeni tip koronavirüs salgınıyla verilen çetin bir savaşta, tüm seviyedeki parti örgütleri ve mensupları, halkın çıkarlarının her şeyin üstünde olduğunu hatırlarında tutmalıdır, partinin bayrağını salgınla mücadelede en ön safta ve yüksekte dalgalandırmalıdır." ifadesini kullandı.
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Şi, ayrıca ÇKP örgütlerinin, Merkezi Komitesinin kararları ve düzenlemelerini kararlılıkla uygulaması gerektiğini belirtti. Devlet Başkanı Şi’nin açıklamalarının Başbakan Li’nin Vuhan ziyaretinin akabinde gelmesi dikkati çekti.
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ÇALIŞMA GRUBU
Ülkede son günlerde hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Şi, hafta sonu ÇKP Politbüro Komitesi’ni toplayarak, ülkenin ciddi bir salgın durumuyla karşılaştığına işaret etmişti. Toplantıda, salgınla mücadeleyi yönetmesi için bir çalışma grubu kurulacağı belirtilmişti.Çin Başbakanı Li ise söz konusu toplantıda alınan karar kurulan "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun lideri olarak gün içinde Vuhan’a salgınla mücadele çalışmalarını denetlemek için gitmişti.
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SARS UZMANI KORKUTTU
Çin’de 2003’te şiddetli akut yolu sendromunun (SARS) önlenmesinde görev alan bir bilim adamı, bir hafta içinde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınından etkilenen kişi sayısının zirveye çıkabileceği uyarısında bulundu. Çin’de 2003’te etkili SARS salgınına karşı kurulan Ulusal Uzmanlar Grubu’nda yer alan Lin Ciangtao, yerel basına verdiği demeçte, günlük açıklanan rakamlara bakıldığında enfeksiyon kapan kişi sayısının çok hızlı arttığını söyledi.
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BİR HAFTADA ZİRVE
Lin, "Şahsi görüşüm koronavirüsten hastalanan kişi sayısı bir hafta içinde zirveye çıkabilir. Bu kez aldığımız önlemler çok güçlü olduğundan virüsten etkilenen sayısının yurt dışında belirtilen rakamlar kadar yüksek olmayacağını düşünüyorum. Ancak bir hafta içinde zirveye ulaşacak, sonra da hızlı şekilde düşecektir." ifadelerini kullandı.
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İKİNCİ TARİH: 3 ŞUBAT
Diğer yandan 3 Şubat’a kadar ertelenen Bahar Bayramı tatilinin dönüş zamanında, salgının insan hareketinin artmasından dolayı ikinci kez zirveye çıkma ihtimali bulunduğuna işaret Lin, ancak bunun da iklim, ulaşım ve coğrafi koşullara göre gelişeceğini belirtti.Lin, SARS salgınına karşı aşı geliştirilmesi konusunda araştırmalarda bulunmuştu.
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8,74 MİLYAR DOLAR AYIRDI
Çin Maliye Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan ortak açıklamaya göre, 2019-nCoV salgınını önlemek için 60,33 milyar yüen (yaklaşık 8,74 milyar dolar) tahsis edildi.Bu arada Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaptığı açıklamada, Vuhan’dan Bahar Bayramı ve koronavirüs salgını etkisiyle ayrılan 5 milyon kişinin izlendiğini bildirdi. Vuhan Belediye Başkanı Cou Şienvang, dün Bahar Bayramı ve salgın etkisi nedeniyle 5 milyondan fazla kişinin şehirden ayrıldığını açıklamıştı. Vuhan kentinin nüfusu 11 milyonu buluyor.
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İNGİLTERE: EVDEN ÇIKMAYIN
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden son 14 gün içinde ülkeye gelen herkesten kendilerini tecrit etmelerini ve evden dışarı çıkmamalarını istedi.Hancock, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, koronavirüsünün semptomları görülmedikçe genellikle yayılmadığını belirtti ancak bundan yüzde yüz emin olunamayacağını vurguladı. Hancock, "Bu nedenle son 14 gün içinde Vuhan'dan dönen herkesten kendilerini tecrit etmelerini istiyoruz. İçeride kalın ve diğer insanlarla temastan kaçının, Ulusal Sağlık Hizmetleri ile telefon üzerinden iletişime geçin." dedi.
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TAHLİYE ÇALIŞMASI
Hancock ayrıca, Vuhan'dan gelen ve solunum sorunları yaşayanlardan da doktorlarını arayıp bilgi vermelerini ve klinik tavsiyesi olmadan evden çıkmamalarını istedi.Sağlık yetkililerinin Vuhan'dan İngiltere'ye gelenleri izlemeye devam ettiğini ve halen bin 460 kişiye ulaşmaya çalışıldığını kaydeden Hancock, Dışişleri Bakanlığının bölgede kalan İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek için çalıştığını anımsattı.İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs bulaştığından şüphelenilen 73 kişinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedilmişti.
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TRUMP: HAZIRIZ
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) durdurulması konusunda Pekin'e yardıma hazır olduklarını belirtti.Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu koronavirüsün ABD'de çok az sayıda görüldüğünü ve süreci yakından takip ettiklerini vurguladıTrump, açıklamasında, "Çin ile söz konusu virüsle ilgili olarak çok yakın irtibat halindeyiz. Çin'e ve Devlet Başkanı Şi'ye gerekli olabilecek her türlü yardımı önerdik. Bu konudaki uzmanlarımız çok iyidir." değerlendirmesinde bulundu.
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AB DE HAREKETE GEÇTİ
Avrupa Birliği (AB), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınını görüşmek için sağlık güvenliği komitesini toplayacağını duyurdu.AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'den olası tahliye kararlarını üye ülkelerin aldığını, ihtiyaç olması durumunda Komisyon'un gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
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ÖNLEMLER GÜNDEMDE
De Keersmaecker, "Sağlık güvenlik komitesi bugün toplanarak koronavirüs salgını çerçevesinde hızla değişen durumu ele alacak." açıklamasında bulundu.Koronavirüs salgınının Fransa'da tespit edildiğini anımsatan de Keersmaecker, komitenin virüsle mücadele bağlamında hangi hazırlıkların yapıldığını ve hangi önlemlerin alınacağını görüşeceğini aktardı.AB geçen hafta koronavirüs salgınının üye ülkelere ulaşabilme riskini düşükten orta seviyeye yükseltmişti.
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AŞI HAMLESİ... İZOLE EDİLDİ
Çin basının yer alan iddiaya göre Çinli bilim insanları, korona virüsünün kök hücresini ayrıştırıp izole etmeyi başardı. Çin basınında yer alan haberlere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin bir dairesi olan virüslü salgın hastalıkların kontrolüyle görevli Enstitü’nün Müdürü Xu Wenbo, bu adımın bir aşı oluşturma yolunda yaşamsal bir aşama anlamına geldiğini söyledi. Virüs elektron mikroskobu altında görüntülendi.
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PİYASALARI DA VURDU
Koronavirüs kaynaklı gelişmelerle Japonya ve Hindistan pay piyasaları geriledi. Avrupa borsaları sert düştü, New York borsası, güne düşüşle başladı.