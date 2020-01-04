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Dünya
MUSA KESLER
Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 08:54, /

Son dakika haberi: Kasım Süleymani suikastının ardından İran gazeteleri bu manşetlerle çıktı!

İran’ın Ortadoğu ve bütün sınır ötesi operasyonlarını yürüten Tümgeneral Kasım Süleymani’nin Irak’ta Amerikan operasyonuyla öldürülmesine duyulan öfke bugün İran gazetelerinin manşetlerine de yansıdı.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
1

İran gazetelerinin çoğu ‘İntikam’ manşetleriyle çıktı. Olayı bir ‘terör saldırısı’ olarak nitelendiren gazeteler, Kasım Süleymani için ‘İslam’ın Büyük Komutanı, ‘Yaşayan Şehit’ ve ‘Süper Kahraman’ gibi sıfatlar kullandı.

Gazeteler başta dini lider Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani olmak üzere İranlı yetkililerin olaya ilişkin mesajlarına da yer verdi.

İşte İran’da bugün çıkan gazetelerin manşetleri...

2

Sobh-i Nov Gazetesi: ‘Asileri Yerle Bir Eden Allah’ın Adıyla’

3

Şehrvend Gazetesi: ‘Seher Vaktinde Veda’

4

Afitab Gazetesi: ‘İntikam Yakındır’

5

Keyhan Gazetesi: ‘İntikam!’

6

Cevan Gazetesi: ‘İntikam’

7

Dünyay-ı İktisad: ‘İslamın Büyük Komutanı Semaya Yükseldi’

8

Hemşehri Gazetesi: ‘Komutanın Azameti’

9

Saday-ı Islahat: ‘İran’ın Mesajı: İntikam!’

10

İbtikar: ‘Süper Kahramana Terör’

11

Merdomsalari: ‘İntikam!’

12

İran Gazetesi: ‘Vatan Bu Adam İçin Matemde’

13

İtilaat Gazetesi: ‘Komutanın Yükselişi’

14

Sazendegi Gazetesi: ‘Hüda’ya emanet ol Yaşayan Şehit!’

15

Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü hıçkıra hıçkıra ağladı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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