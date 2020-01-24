Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda bu sabah... Çin'den üç uçak indi, corona virüsü ile ilgili termal kameralı kontrol başladı

Yapılan çalışmalar ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Havalimanı Baştabibi Aykut Yener Kavak şunları söyledi:



"Basından da takip ettiğimiz gibi 1 Ocak'tan itibaren Çin'in Wuan kentinde başlayan koronavirüsü tandemisin var. Biz tedbirlerimizi 13 Ocak'tan itibaren başlattık.