Son dakika haberi: İran'da uçak trajedisi yerini öfkeye bıraktı

"ÖZÜR DİLE VE İSTİFA ET" İranlılar sosyal medyada, yetkililerin eleştirileri geçiştirmekle uğraşmak yerine neden aileleri kucaklamaya çalışarak sempatize kazanmak istemediğini eleştiriyor. Bazı kullanıcılar ise, onca yüksek tansiyon yaşanmasına rağmen neden uçağa uçuş izni verildiğini sorguluyor.