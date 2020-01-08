Son dakika haberi: İran'da düşen Ukrayna uçağından kurtulan olmadı
Dünya bugün İran'dan gelen haberle sarsıldı. Ukrayna uçağı İran'da düştü. Ortaya atılan iddialar dehşete düşürdü...
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İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.
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Kaza sonrası etrafa saçılan eşyalar yürek burktu.
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Arama kurtarma ekiplerince, kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri taşındı.
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UKRAYNA YOLCULARIN MİLLİYETLERİ
Ukrayna, İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybeden yolcuların milliyetlerini açıkladı.
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti.
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Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı.
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YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Haberi alan yolcu yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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İRAN KARA KUTUYU BULDU
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kara kutusu bulundu.
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşüş nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.
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Abidzade, "Kazanın nedeni kara kutu ayrıştırılıp analiz edildiği zaman açığa çıkacaktır." dedi. Kara kutunun, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından oluşturulan Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini belirten Abidzade, "Ukraynalılar da komite toplantılarına iştirak edebilir." ifadesini kullandı.
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Öte yandan İran Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinden Hasan Rızayi Ferd ise uçağın iki kara kutusunun da bulunduğunu açıkladı. Ferd, her iki kara kutunun da zarar gördüğünü ancak hafızalarının sağlam durumda olduğunu kaydetti.
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ZELENSKİY'DEN ÇAĞRI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. Zelenskiy, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti Tahran'da düşmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
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Olayla ilgili bütün gelişmelerin takip edildiğini belirten Zelenskiy, "Resmi açıklamalar yapılana dek, herkesi, olayla ilgili spekülasyon yapmaktan ve doğrulanmamış bilgileri sunmaktan kaçınmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Ukrayna Uluslararası Hava Yollarının basın servisinden yapılan açıklamada da Tahran'a uçak seferlerinin süresiz durdurdurulduğu bildirildi.
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FÜZE İLE VURULDU İDDİASI
Bazı medya organlarında, uçağın, İran'ın ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırılarda kullanılan füze nedeniyle düştüğü iddia edilmişti.
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İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran'da düşen yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanladı.
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"Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.