Son dakika haberi: İran'da düşen Ukrayna uçağından kurtulan olmadı

Öte yandan İran Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinden Hasan Rızayi Ferd ise uçağın iki kara kutusunun da bulunduğunu açıkladı. Ferd, her iki kara kutunun da zarar gördüğünü ancak hafızalarının sağlam durumda olduğunu kaydetti.