Son dakika haberi: Hong Kong'taki gösterilere "virüs" karıştı
Hong Kong'ta aylardır süren protesto gösterilerinde polis zor anlar yaşıyor
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Çin Ulusak Sağlık Komisyonu, salgın şeklinde dünyaya yayılan coronavirüsünden ölenlerin sayısının 80'e yükseldiğini açıkladı.
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Pazar günü açıklanan enfekte olmuş yeni insan sayısı 769 ile virüs bulaşanların toplam sayısı da 2 bin 744'e yükselmiş oldu. Hükümet Hong Kong'ta 5 Macau da ise 2 yeni vaka daha olduğunu açıkladı.
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HONGK KONG'TA KARANTİNA BİNASINA BOMBA ATILDI
Dün gece yaşanan yeni gelişme ise Hong Kong'ta yetkilileri oldukça zora sokacak cinsten.
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Sokakta devam eden gösterilerde bir bomba, hükümetin yeni inşa ettiği ve coronavirüsü vakalarında karantina alanı olarak kullanılması planlanan binaya geldi.
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Polis bomba nedeniyle binanın boşaltıldığını, ölü ve yaralı olmadığını açıkladı. Açıklamanın devamında ise, patlamanın Caritas Sağlık Merkezi'ndeki bir tuvalette sabaha karşı 2.30'da meydana geldiği ifadeleri kullanıldı.
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Polis, bombanın tuvaletteki imha alanında bulunduğunu. Bombanın 15 santimetre uzunluğunda 10 santimetre çapında olduğunu açıkladı.
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Kimsenin yaralanmadığı patlamada 20 kişinin başarılı bir şekilde binadan tahliye edildiği ve güvenli bir yere taşındığı, bombanın parçalarının ise incelenmek üzere toplandığı açıklandı.
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ANAKARA İLE SINIRI KAPATALIM
Ülkede son günlerde, siyasiler, aktivistler ve sağlık personeli birliği tarafından coronavirüsün yayılmasını önlemek için anakara ile sınırın kapatılması yönünde çağrılar yapılıyor.
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Hong Kong'ta pazar günü, virüs salgını merkezi olan Çin’in Hubei eyaleti sakinlerinin şehre girmesi engellenmişti. Tayland, Tayvan, Japonya, Güney Kore, ABD, Vietnam, Singapur, Malezya, Nepal, Fransa, Kanada ve Avustralya'da da salgının izleri ortaya çıktı.
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, salgını oldukça ciddi bir durum olarak tanımladı ve hükümetin seyahat ve halka açık alanları koruma anlamında önemli adımlar attığını bu arada da halen karantina altında olan ve virüsün çıktığı yer olarak tanımlanan Wuhan şehrine de yardımların devam ettiğini ifade etti.
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ABD TAHLİYE EDECEK
Wuhan'daki ABD Konsolosluğu, bir uçakla personelini ve diğer bazı Amerikalıları tahliye etmeyi planlarken, Fransa ve Japonya da benzer kararları almak üzere olduğunun sinyallerini veriyor.
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Virüsün artık daha kolay yayıldığına dair uyarılar yapılırken Çin Sağlık Bakanı Ma Xiaowei, seyahat kısıtlamalarının ve diğer sıkı tedbirlerin en düşük maliyetle ve en yüksek hızda düzenlendiğini açıkladı.
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SARS KORKUSU YAYIYOR
Coronavirüsü, 2002 ve 2003 yılında Çin'den dünyaya yayılan SARS virüsü anılarını yeniden canlandırdı. SARS virüsü nedeniyle dünya genelinde 800 kişi yaşamını yitirmişti.
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Virüs salgını, Çin'in en yoğun olduğu ve en çok turist çektiği Çin Yeni Yılı tatili ile aynı zamana denk geldi. Çin Yeni Yılı etkinlikleri sebebiyle ülkeye milyonlarca turist akın ediyor.
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VİRÜSÜN KULUÇKA DÖNEMİ 14 GÜN
Sağlık komisyonu, Wuhan'dan seyahat edenlerin toplum sağlık istasyonlarına kaydolması ve kendilerini virüsün maksimum kuluçka dönemi olan 14 gün boyunca evde karantinaya alması gerektiği uyarılarını yapıyor.
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WUHAN'DA ÖZEL ARAÇLARLA SEYAHAT YASAK
Başkent Pekin gelişmelerin ardından Çin Yeni Yılı etkinliklerini erteledi. 11 milyon insanın hala karantina altında olduğu Wuhan şehrinde ise toplu taşımanın yanı sıra şehrin içinde özel araçlarla bile seyahat etmek yasaklandı.
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Çin; 22 Ocak'ta tren, uçak ve diğer şehir bağlantılarını kesti ve toplam nüfusu 50 milyondan fazla olan 16 şehri karantinaya aldı.
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Wuhan'da hükümet, virüsten etkilenenlerin tedavi edilmesi için Şubat ayının 3'ünde bitirilmesi planlanan bin yataklı bir hastane inşa ediyor.
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Ülkede en riskli alanda olanlar ise sağlık çalışanları. Cumartesi günü enfekte olan bir doktor kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. 62 yaşındaki doktor, Ocak 18'de enfekte oldu ve 1 hafta içerisinde yaşamını yitirdi.
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Çin haber ajansı Xinhua, ülke genelinde 14 bin koruyucu giysi, 110 bin çift koruyucu gözlük, maske ve eldiven dağıtıldığını yazdı.
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Çin ordusunun, bazıları SARS ve Ebola da dahil olmak üzere geçmiş salgınlarda deneyim sahibi 450 tıbbi personeli alana yolladığı ifade edildi.