Son dakika haberi: Hong Kong'taki gösterilere "virüs" karıştı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, salgını oldukça ciddi bir durum olarak tanımladı ve hükümetin seyahat ve halka açık alanları koruma anlamında önemli adımlar attığını bu arada da halen karantina altında olan ve virüsün çıktığı yer olarak tanımlanan Wuhan şehrine de yardımların devam ettiğini ifade etti.