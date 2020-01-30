Son dakika haberi! Herkesin gözünden kaçan detay: Korkunç oran!
Tüm dünyayı sarsan Korovavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gözler DSÖ'den gelecek açıklamaya döndü. Büyük kaçış tüm hızıyla sürerken iptaller de peşi sıra geldi. Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüsle ilgili Çin'den SARS hamlesi geldi. ABD Wuhan adımını bitirirken Avrupa başladı. Öte yandan herkesin gözünden kaçan bir detay dikkat çekti: Korkunç oran! İşte tüm detaylar...
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Virüsle ilgili ölü ve vaka sayısı artmaya devam ederken korkutan bir kırmızı alarm verildi. Virüsün yayılma hızı korkutucu düzeye çıktı ve SARS'I geçti.
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Dünya bugün gelecek açıklamaya kilitlendi... İşte yaşananlar...
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EK BÜTÇE
Çin Maliye Bakanlığı da yaptığı açıklamada, dün akşamdan itibaren yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 27,3 milyar yüen (3,94 milyar dolar) ek bütçe ayrıldığını bildirdi. Bakanlık geçen hafta, salgına karşı 8,74 milyar dolar tahsis edildiğini duyurmuştu.
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500'DEN FAZLA HAVA YOLU SEFERİ İPTAL
Çin basınındaki haberlere göre, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan son birkaç günde ülkenin salgın etkisi altındaki şehirlerine 546 hava yolu seferi iptal edildi. İptal edilen seferlerin, daha önce salgının merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan, Yiçang ve Şiangyang kentleri ile Guangdong eyaletine bağlı Guangcou, Şaanşi eyaletine bağlı Şian, Gansu eyaletine bağlı Lancou, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'ye olduğu belirtildi.
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SARS HASTANESİ DEVREYE ALINIYOR
Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, kentte 2003'te şiddetli akut solunum yolu (SARS) salgınına karşı hizmet veren Şiaotangşan Hastanesinin yeniden faaliyete geçirileceği bildirildi. SARS salgınından sonra kapatılan hastanenin yenilenmesi için çalışmaların başladığı aktarılarak, hastanenin 1000 yataklı olacağı ve 25 bin metrekarelik alanı kapladığı belirtildi.
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ASILSIZ BİLGİ GÖZALTISI
Şanghay'da, sosyal paylaşım uygulaması WeChat üzerinden 23 Ocak'ta yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili söylentiler yaydığı için bir kişi gözaltına alındı. Şü soyadlı 42 yaşındaki kişinin, WeChat'te kentte 40 kişi öldüğüne dair paylaşımlar yaptığı ve "asılsız bilgiler" yaydığı için gözaltına alındığı kaydedildi. Şanghay'da resmi rakamlara göre, 1 ölü ve 101 virüsten etkilenen kişi bulunuyor.
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81 BİNİ GEÇTİ
Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde açıklanan verilere göre, ülkede salgın nedeniyle can kaybı 170'e yükseldi, virüsten etkilenen kişi sayısı 7 bin 711'e çıktı, müşahede altına alınan kişi sayısı ise 81 bin 947 oldu. Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003'te 5 bin 327 kişiye buluşan SARS vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.
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DSÖ'DEN ACİL KODU
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde toplandı .DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Komite'nin yeniden toplanacağını duyurmuştu..
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"PANZEHİRİMİZ YOK"
DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "Görev çok zor ama sorumluluk devasa. Endişeliyiz. Çok büyük bir hastalığımız var ama panzehirimiz yok." demişti.
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada da Acil Durum Komitesinin bugün Ghebreyesus'un başkanlığında koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilanı konusunu yeniden ele almak için toplanacağı belirtilmişti.Toplantının TSİ 13.30'da başlayacağı, 21.30'da da basın toplantısı düzenleneceği kaydedilmişti Toplantıda virüsün yakın temas halinde bulaştığı belirtilerek örgütün o ülkelere gitmemeyi tavsiye edebileceğinin altı çizilmiş 15 ülkede görülen virüsle ilgili klinik çalışmalar üzerinde durulduğu açıklanmıştı.
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"DÜNYANIN SORUNU"
Virüsün sadece Çin için değil dünya için de bir sorun olduğu kaydedildi.DSÖ virüs için tüm dünyaya harekete geçmesi çağrısı yapmıştı.
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ABD TAHLİYE ETTİ
ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sonrasında Çin'de bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye ettiklerini açıkladı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs sebebiyle yapılan tahliyelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
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İçlerinde Amerikan diplomatların ve vatandaşların bulunduğu Vuhan'dan kalkan bir uçağın California eyaletine iniş yaptığını aktaran Ortagus, uçaktaki yolcuların havaalanında tıbbi tetkikten geçtiğini ifade etti. Ortagus, ülke dışında ve içinde Amerikan vatandaşlarının sağlığını korumak adına gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, ABD vatandaşlarına Çin ve özellikle Vuhan bölgesine gitmemesi uyarısında bulundu.
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AVRUPA BAŞLADI
İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesi, yeni tip koronovirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.Salgın dolayısıyla Vuhan'ı terk etmek isteyen vatandaşları için girişim başlatan Avrupa ülkeleri, kalabalık gruplar için kendi uçağını gönderirken, 4, 10, 25 gibi küçük gruplar halinde yapılacak tahliyelerde grupların birlikte seyahat etmeleri için iş birliği yapıyor.
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AİRBUS 380
Vuhan'daki Avrupa vatandaşları tahliye etmek için Avrupa Birliği (AB) tarafından Hi Fly adlı Portekiz şirketinden kiralanan Airbus 380 tipi uçağın Portekiz'in Beja askeri havaalanından kalktığı bildirildi. Konuya ilişkin Portekiz basınına açıklama yapan uçağın pilotu Antonios Efthymiou, ilk olarak Paris'ten sağlık ekipleri ve doktorları alacaklarını daha sonra Vuhan'a hareket edeceklerini söyledi. Uçağın Vuhan'dan farklı milletlerden 350 kişiyi alacağı, bunlardan 14'ünün Portekizli olduğu bilgisi paylaşıldı.Şimdiye kadar 5 koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa da cuma gününe kadar 250 vatandaşını tahliye edileceği açıklandı.
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14 GÜN GÖZETİM
Vuhan'daki 22 vatandaşının gece yarısı tahliye edileceğini açıklayan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa da Madrid'e getirilen İspanyolların, tedbir amacıyla bir askeri hastanede 14 gün süreyle gözetim altında tutulacağını bildirildi.İspanyolların İngiltere aktarmalı olarak Madrid'e gelecekleri ve uçakta benzer şekilde tahliye edilen başka Avrupalı yolcuların da olacağı kaydedildi. Yeni tip koronavirüse karşı kriz masası oluşturan İtalyan hükümeti de Çin makamlarından gerekli izinlerin alınmasıyla Vuhan'a özel bir uçak göndererek, 60 kişiyi tahliye edeceğini açıkladı.
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SAĞLIK PROTOKOLÜ
Benzer şekilde Macaristan da Fransa'nın iş birliğinde 7 vatandaşını, Hırvatistan da diğer ülkelerle koordineli bir şekilde 4 vatandaşını Vuhan'dan getireceğini duyurdu. Avusturya da Almanya ve Fransa tarafından organize edilecek özel uçuşla Vuhan'daki 7 vatandaşını getireceğini açıkladı. AB ülkeleri, Vuhan'dan gelecekleri olası bir koronavirüs salgınına karşı sağlık protokolü gereği 14 gün gözetim altında tutacak.
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YENİ ZELANDA VE SİNGAPUR
Yeni Zelanda ve Singapur hükümetleri de Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, yeni tip koronavirüs sebebiyle Yeni Zelanda Hava Yollarına (Air New Zealand) ait 300 yolcu kapasiteli uçakla charter seferi yapılarak, Yeni Zelandalıların Vuhan'dan ülkeye getireceğini belirtti.
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ÇİN'İN ONAYINA TABİ
Her iki ülkeden yetkililerin uçuş detayları üzerinde çalıştığını aktaran Peters, uçuşun hala Çin'in onayına tabi olduğunu ifade etti.Peters, uçakta boş kalan yerlerin Pasifik Adası ya da Avustralya vatandaşlarına teklif edileceğini kaydetti. Yeni Zelandalı yetkililerin, Vuhan'dan gelen yolcuları iki haftaya kadar karantina altına almaya hazırlandığı bildirildi.Diğer yandan Singapur hükümeti de 92 vatandaşının Vuhan'dan uçakla tahliye edildiği açıklamasında bulundu. Singapur Dışişleri Bakanlığı, Singapur Changi Havalimanına ulaşan Singapurluların sağlık taramasından geçirileceğini bildirdi.
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TAHLİYE EDİLENDE VİRÜS
Kyodo ajansının haberine göre Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Vuhan kentinden dün ilk charter uçağıyla tahliye edilen 206 Japonya vatandaşından 3'ünde virüse rastlandığı belirtildi. Böylece ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısı 11 oldu. İkinci charter uçağıyla Vuhan'dan Japonya'ya dönen 210 Japon'dan ateş ve öksürük şikayeti bulunan 13'ünün enfeksiyon hastalıkları tedavisinde uzmanlaşmış bir hastaneye götürüleceği bildirildi.
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ÇİN DIŞINDA İLK KEZ
Japonya Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, virüsün tespit edildiği söz konusu 3 kişiden 2'sinde bulgulara rastlanmadığını ve böyle bir duruma Çin dışında ilk kez rastlandığını açıkladı. Kabine Baş Sekreteri Suga Yoshihide, hükümetin, Vuhan'dan yaklaşık 300 Japon vatandaşının daha tahliye edilmesi için üçüncü bir charter uçağının gönderilmesi konusunu müzakere ettiğini aktardı.
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BELÇİKA DA HAREKETE GEÇTİ
Belçika, yeni tip koronovirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.Belçikalı diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, bölgeden tahliye edilmek isteyen Belçika vatandaşları, talep etmeleri halinde cuma veya cumartesi gecesi ülkelerine dönebilecek.
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VİZELER ASKIDA
Çekya, Çin’de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bu ülke vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldığını duyurdu.Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, yaptığı açıklamada, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’da tespit edilen koronavirüs nedeniyle bu ülke vatandaşlarının Çekya’ya giriş koşullarının ağırlaştırılacağını söyledi.Petricek, Çin vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin durdurulduğunu da açıkladı. Virüsün etkili olduğu bölgede bulunan beş Çekya vatandaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Petricek, vatandaşların geri getirilmesi için İngiltere ve Fransa ile görüştüklerini, bu kişilerin İngiltere ve Fransa'nın aracılığıyla getirilememesi halinde ülkesinin Çin'e özel uçak yollamayı planladığını da sözlerine ekledi.
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RUSYA SINIRI KAPATTI
Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs sebebiyle alınacak önlemleri değerlendirdi. Virüsün yayılmaması amacıyla, Rusya’nın Çin’le sınırının kapatılması gerektiğini belirten Mişustin, “Buna ilişkin talimat bugün imzalandı ve çalışmalar başladı. Hükümet ilave önlemler alınmasına yönelik adımları da atmaya devam edecek.” dedi.
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VİZELERİ DE DURDURDU
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasının geçici bir süreliğine durdurulduğunu kaydetti. Açıklamada ayrıca, Rus vatandaşlarının acil durumlar dışında Çin’e seyahat yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.Bazı Rus şirketleri de daha önce Çin'e yönelik uçak ve tren seferlerine kısıtlama getirmişti.
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İPTALLER ARTIYOR
Avrupa'da üç hava yolu şirketi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e uçuşlarını durdurdu.Fransız Hava Yolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, Çin'e karşılıklı tüm uçuşların 9 Şubat'a kadar askıya alındığı belirtildi. Pekin ve Şangay'dan Fransa'ya dönmek isteyen yolcular için bazı özel seferlerin düzenleneceği kaydedildi.Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yollarınca (SAS)yapılan açıklamada da Pekin ve Şangay seferlerinin 9 Şubat'a kadar durdurulduğu ve 2 kent için de 9 Şubat'a kadar bilet satılmayacağı bildirildi.İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia'dan yapılan açıklamada da Çin'de tek uçuş noktası olan Şangay seferlerinin şubat ayı boyunca askıya alındığı belirtildi.
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ALMANYA
Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020’ye kadar durdurma kararı almıştı. Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin'e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak." ifadesine yer verilmişti.
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İNGİLTERE
İngiliz hava yolları British Airways (BA) de Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Şirketten yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısının ardından derhal geçerli olmak üzere Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları askıya aldık." ifadesine yer verilmişti.
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İKİ ŞİRKET DAHA
British Airways'in (BA) ardından Lion Air ve Seoul Air şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Lion Air şirketinin sözcüsü Danang Mandala Prihantor, yaptığı açıklamada, gelecek günlerde Endonezya'nın Denpasar, Manado, Surabaya, Cakarta ve Batam kentlerinden Çin'deki 15 havalimanına yapılacak 50'den fazla uçuşun iptal edildiğini bildirdi.Güney Kore'nin Seoul Air şirketi de Çin ana karasında Cangciacie ve Linyi kentlerine yapılan uçuşları askıya aldığını açıkladı.Finlandiya hava yolları Finnair, merkezi Hong Kong'da bulunan Cathay Pacific ve Singapor şirketi Jetstar Asia, Çin ana karasına sefer sayılarını azaltacağını duyurdu.
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RUSYA
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Çin'e tren seferlerini sınırlandırma kararı aldıklarını açıklamıştı. Golikova, düzenlediği basın toplantısında, "31 Ocak gece 12.00'den itibaren tren seferlerini sınırlandırıyoruz. Trenler, Moskova-Pekin ve Pekin-Moskova güzergahında hareket edecek." demişti.Yahudi Özerk Bölgesi'nin yanı sıra Amur, Habarovsk, Primorsk, Transbaykal bölgelerindeki Çin ile sınır kapılarının kapatıldığını hatırlatan Golikova, bu kapıları kapalı tutma süresini uzattıklarını ifade etmişti. Rus Ural Havayolları, daha önce yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'nın Ekaterinburg ve Tümen kentlerinden Çin'in turistik merkezlerinden biri olan Hainan adasına uçak seferlerini durdurma kararı almıştı.
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MISIR
Mısır havayolu şirketi EgyptAir, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle cumartesi gününden itibaren tüm Çin uçuşlarını durdurma kararı aldı.Şirketten yapılan yazılı açıklamada, virüsten korunmak için alınan karar kapsamında, bu ülkeye gidiş-dönüş seferlerinin askıya alındığı ifade edildi.
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İSRAİL
İsrail hava yolları El Al, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in başkenti Pekin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, çalışanlarının koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e gitmeyi reddetmesi üzerine El Al, Pekin'e düzenlediği uçuşları askıya aldı.El Al, bugün itibarıyla 25 Mart'a kadar Pekin'e yapılacak tüm uçuşları askıya alırken, bu karardan hava yolu şirketinin Çin'in diğer kentlerine yaptığı uçuşların etkilenip etkilenmeyeceği ise bilinmiyor.
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DÜNYANIN YARISI: HİNDİSTAN'A SIÇRADI
1.3 milyarlık Hindistan'da da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandı.Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde Vuhan Üniversitesinde okuyan bir öğrencide yeni tip koronavirüs tespit edildi.Üniversite öğrencisi, hastanede müşahede altına alındı. Virüsün Hindistan'da da görülmesi ile dünya nüfusunun yarısının bulunduğu ülkelerde görülmüş oldu.
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AFRİKA KORKUSU
Virüsün hali hazırda bir çok salgın hastalıkla boğuşan Afrika'ya sıçrama ihtimali endişelendiriyor. Nijerya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü nedeniyle ülkede "kırmızı alarm" ilan etti.Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika ülkelerinden biri olduğunu ve bu nedenle ülkede kırmızı alarm verildiğini belirtti.
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ERTELEYİN ÇAĞRISI
Havalimanlarında virüsün görüldüğü ülkelerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya başlandığını aktaran Ehanire, özellikle Çin'e seyahat etmek isteyen Nijeryalıların da seyahatlerini ertelemesi çağrısında bulundu. Ehanire, tüm havayolları şirketlerinin uçak inmeden önce hastalanan herhangi bir yolcu olması durumunda yetkililere bildirmeleri gerektiğini kaydetti.
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İNTERAKTİF HARİTA
Dünyaca ünlü John Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı sarsan Koronavirüsün tüm dünyadaki yayılımını takip eden harita yayınlandı. Uygulamada doğrulanmış vaka ve ölüm sayısı virüsün yayılımını gösteren interaktif bir harita ve virüsün nerelerde kaç kişiyle enfekte olduğunu gösteren bilgiler yer alıyor.
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KORKUNÇ ORAN!
Uygulamada en dikkat çeken nokta ise virüsü yenen kişi sayısı… 8 235 kişiye bulaşan virüsten kurtulan kişi sayısının sadece 143 olması dikkat çekici. Şu ana kadar 171 kişinin öldüğü virüsten kurtulan ve hayatını kaybeden kişi sayısındaki oran korkuları arttırıyor.
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ENDİŞELENDİREN İDDİA
Bugün virüsün ölümcül tarafını gözler önüne seren bir iddia daha ortaya atılmıştı. Çin'de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan 'Coronavirüs'ü hızla hasta sayısını artarken, yoğun bakım servislerinde bulunan 1370 kişiden ümit kesildiği iddia edilmişti.
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1370 KİŞİDEN ÜMİT KESİLDİ
Wuhan'da hayatını kaybeden 132 kişiden sonra ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede 1370 kişinin bulunduğu ve bu kişilerin hayata tutunmasının çok zor olduğu öne sürülmüştü.
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NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
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YASAKLAMA KARARI
Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.
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HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.
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Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.
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SON RAKAMLAR NE?
Bu sabah itibarıyla, ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 171'e, virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 235'e yükseldi.