BBC Türkçe-Ajanslar
Haber GiriÅŸ: 23 Ocak 2020 - 19:57,
Son dakika haberi! Her ÅŸey burada ve böyle baÅŸladÄ±... DünyanÄ±n kilitlendiÄŸi yorum geldi
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bir korku filminden deÄŸil... Her ÅŸey burada ve bÃ¶yle baÅŸladÄ±... TÃ¼m gÃ¶zlerin dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ kentte son durum nasÄ±l? VirÃ¼sÃ¼n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Vuhan'da neler yaÅŸanÄ±yor? Hangi Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±? Åžehirden Ã§Ä±kÄ±lÄ±yor mu? Karantina alanÄ± geniÅŸlerken dÃ¼nyanÄ±n kilitlendiÄŸi Ã§ok Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama geldi... Ã–te yandan korkutan bir Ã¶lÃ¼m haberi daha yaÅŸandÄ±... Ä°ÅŸte tÃ¼m merak edilenler...
VUHAN NASIL BÄ°R ÅžEHÄ°R?
Ã‡in'den dÃ¼nyaya yayÄ±lmaya baÅŸlayan koronavirÃ¼sÃ¼n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Vuhan, Pekin veya Åžangay kadar Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸehir olmasa da, dÃ¼nyanÄ±n her yeriyle baÄŸlantÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼k bir metropol.
Ä°lk olarak AralÄ±k 2019'da bulunduÄŸu iÃ§in adÄ±na 2019-nCoV denilen virÃ¼se karÅŸÄ± Vuhan'da alÄ±nan Ã¶nlemleri ve kentin Ã¶zelliklerini BBC derledi.
Wall Street Journal, kentten ayrÄ±lan son trenlere bilet alabilmek iÃ§in insanlarÄ±n birbiriyle yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kalabalÄ±k tren garÄ±ndan yola Ã§Ä±kan trenlerin neredeyse tÃ¼m koltuklarÄ±nÄ±n dolu olduÄŸunu yazdÄ±.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n genel direktÃ¶rÃ¼ Tedros Ahanom Ghebreyesus, "Ã‡ok Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¶nlemler alÄ±yorlar. Duruma uygun adÄ±mlar atÄ±yorlar ve bu Ã§ok Ã¶nemli" dedi.
- Ã–ksÃ¼rÃ¼rken ve hapÅŸÄ±rÄ±rken aÄŸÄ±z ve burun kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± kapatmak ve kullandÄ±klarÄ± mendilleri sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸtirmek- CanlÄ± hayvanlarÄ±n bulunduÄŸu Ã§iftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmak- CanlÄ± ya da Ã¶lÃ¼ hayvanlarla temastan kaÃ§Ä±nmak- Et, balÄ±k ve yumurta benzeri hayvansal ve su Ã¼rÃ¼nlerini iyi piÅŸmiÅŸ ÅŸekilde tÃ¼ketmek
ALAN GENÄ°ÅžLÄ°YOR
Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan sÃ¶z konusu virÃ¼sten ÅŸu ana dek 647 kiÅŸinin etkilendiÄŸi belirtilirken, vaka sayÄ±sÄ±nda Vuhan'Ä±n baÅŸkentliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Hubey eyaleti baÅŸÄ± Ã§ekiyor.
BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELER?
Ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yerden dolayÄ± "Vuhan virÃ¼sÃ¼" diye de adlandÄ±rÄ±lan yeni koronavirÃ¼s, solunum, hapÅŸÄ±rma ve Ã¶ksÃ¼rme durumlarÄ±nda hava yoluyla bulaÅŸÄ±yor.
DSÃ– Acil Durum Komitesi, Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan ve Ã¼lke geneline yayÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s ile ilgili Cenevre'de bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.
DSÃ–'nÃ¼n virÃ¼sle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan izlediÄŸini belirten Tedros, "BugÃ¼n acil durum ilan etmememiz, DSÃ–'nÃ¼n olayÄ± ciddi bulmadÄ±ÄŸÄ± veya ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor." ifadelerini kullandÄ±.
South China Morning Post'un haberine gÃ¶re, baÅŸkent Pekin yakÄ±nlarÄ±ndaki HÄ±bey eyaleti saÄŸlÄ±k komisyonu, Vuhan'daki yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret eden ve dÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 80 yaÅŸÄ±ndaki bir erkeÄŸin yeni tip koronavirÃ¼s taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan virÃ¼se ÅŸimdiye kadar Hong Kong ve Makao Ã–zel Ä°dari bÃ¶lgelerinin yanÄ± sÄ±ra ABD, Japonya, GÃ¼ney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Singapur ve Vietnam'da rastlandÄ±.
38