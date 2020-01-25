Son dakika haberi: Hatun Teyze böyle kurtarıldı

Azize isimli kadının kurtarılma haberinden sonra, Azize vasıtasıyla iletişim sağlanan Hatun Teyze de enkazdan çıkarıldı.Elazığ'da bir kurtarma görevlisi, enkaz altındaki Hatun Yamış adlı kadına yardım elini böyle uzattı. Hatun Teyze hafif yaralı şekilde kurtarıldı.Hatun Yamış çok hassas bir çalışma sonrası enkazdan çıkarılması kurtarma ekiplerine büyük umut oldu.Hatun Teyze'nin kurtarılma anında kameralar da kayıttaydı.Elazığ'da meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.