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DHA - AA - İHA
Haber Giriş: 25 Ocak 2020 - 18:29, /

Son dakika haberi: Hatun Teyze böyle kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma görüntüleri gelmeye devam ediyor.

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Azize isimli kadının kurtarılma haberinden sonra, Azize vasıtasıyla iletişim sağlanan Hatun Teyze de enkazdan çıkarıldı.

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Elazığ'da bir kurtarma görevlisi, enkaz altındaki Hatun Yamış adlı kadına yardım elini böyle uzattı. Hatun Teyze hafif yaralı şekilde kurtarıldı.

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Hatun Yamış çok hassas bir çalışma sonrası enkazdan çıkarılması kurtarma ekiplerine büyük umut oldu.

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Hatun Teyze'nin kurtarılma anında kameralar da kayıttaydı.

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Elazığ'da meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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