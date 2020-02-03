Faturası ağır! Son cephe internette... Yeni tarih Şubat sonu!
Dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri geliyor... Çin Devlet Başkanı 'Politbüroyu' tekrar topladı ve önemli bir çağrıda bulundu. Salgın piyasaları da salladı. Koronavirüse karşı son cephe internette açıldı ve Google hamlesi geldi. Almanya yeni tarih verip Şubat sonunu işaret etti. Virüsle ilgili son sayılar dikkat çekerken DSÖ ısrarla altını çizmeye devam ediyor: "Zayıf ülkeler!" İşte tüm detaylar...
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Tüm dünyanın merak ettiği açıklama geldi.
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Virüse karşı önlemler de ölü ve vaka sayısı da artıyor. İşte yaşananlar...
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Büyük kaçış da devam ediyor..
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SON RAKAMLAR
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülkede 2019-nCoV salgını dolayısıyla 362 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin 489 kişinin de virüsten etkilendiği ifade edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü de gün içinde Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamıştı.
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NASIL BAŞLADI?
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
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Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.
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DAHA FAZLA ÇABA
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkede yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı mücadelenin güçlendirilmesi konusunda daha fazla çaba harcanması çağrısında bulundu
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POLİTBÜRO TOPLANDI
Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, Şi, aralarında Başbakan Li Kıçiang ve ülkenin en üst düzey yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresi’nin Başkanı Li Canşu'nun bulunduğu, Çin Komünist Partisi’nin en üst düzey 7 yetkilisinden oluşan Politbüro Daimi Komitesi’ni koronavirüs salgını gündemiyle topladı.
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Toplantıda 2019-nCoV salgınıyla mücadele için kurulan ve liderliğini Başbakan Li Kıçiang’ın yürüttüğü "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun çalışmalarına ilişkin bilgi alan Devlet Başkanı Şi, salgınla mücadelede daha fazla çaba harcanması ve salgının önlenmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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KARADA DENİZDE ÖNLEM
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için gece yarısından itibaren ana kara ile çoğu kara ve deniz sınır geçiş noktalarının kapatılacağını duyurdu.
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Lam yaptığı açıklamada, yalnızca Hong Kong ile Şıncın kenti arasındaki sınır geçiş noktası ile Hong Kong-Cuhay-Makau Köprüsü'nün açık kalacağını belirtti. Carrie Lam, Hong Kong vatandaşlarına, salgınla mücadelede "birlik olmaları" çağrısında bulundu.
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"GERÇEK VE MEŞRU"
Hong Kong yayın kuruluşu RTHK'de, Hong Kong Havalimanı'nın da açık kalacağı belirtildi. Lam, pek çok Hong Konglu için seyahat etmenin "gerçek ve meşru" bir ihtiyaç olması dolayısıyla ana karayla sınırların tamamen kapatılamayacağının altını çizdi.
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Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs nedeniyle, Hong Kong'da daha önce ana kara ile hızlı tren ve vapur seferleri askıya alınmıştı.Hong Kong'da şimdiye kadar 15 kişide, yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVE GİTTİ
Öte yandan, Hong Kong'da yüzlerce sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle greve gitti.BBC'nin haberine göre, yeni kurulan bir sendika olan Hastane İdaresi Çalışanları Birliği (HAEA) Başkanı Winnie Yu, basına yaptığı açıklamada, "Sınır tam olarak kapatılmazsa, salgınla mücadele etmek için yeterince insan gücü, koruyucu ekipman veya izolasyon odası olmayacak." dedi.
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VİRÜS ÖNLEMİ
RTHK'ye göre, sağlık çalışanlarının sabah saatlerinden itibaren sendikaya kayıt yaptırmak için kamu hastanelerinin önünde uzun kuyruklar halinde beklediği ve greve katıldığı görüldü.Sendika başkanı Yu, yerel saatle 10.30 itibarıyla greve binden fazla kişinin katıldığını ve öğleden sonra bu sayının artmasını beklediğini söyledi.
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Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin ana karası ile sınır geçiş noktalarının kapatılması yönünde alınan karara ilişkin açıklamasında, söz konusu kararın sağlık çalışanlarının bu yöndeki talebiyle ilgisi bulunmadığını, virüsün yayılmasına engel olmak için alınan bir önlem olduğunu ifade etti.
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DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Çin'de koronavirüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e çıkarken, salgın Çin'de yol açtığı can kaybı sayısıyla SARS'ı geride bıraktı.Çin'de sadece Pazar günü 2 bin 829 yeni vaka ve 57 ölüm kayıtlara geçerken, günlük bazda yine rekor kırılmış oldu.
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DAHA BULAŞICI DAHA AZ ÖLÜMCÜL
Böylelikle Çin'de yeni koronavirüsün neden olduğu can kaybı, 2002 ve 2003 yıllarında görülen SARS salgınını geride bıraktı. SARS, Çin'in ana karasında 349 can almıştı.
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SARS enfekte olduğu hastaların yüzde 9.6'sını ölüme götürmüştü... Coronavirüs ise yüzde 2.1 civarında kaldı. Öte yandan virüsle mücadelesini kazanmış doğrulanmış hasta sayısı 530'a yükseldi. Ölü sayısı ile kurtarılan hasta sayısı arasındaki oran da yükselmeye devam ediyor.
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BU ORANLAR DEĞİŞECEKTİR
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den "koronavirüs"le ilgili basın toplantısında ölüm oranı hakkında şunları ifade etti: "Söz konusu virüsün bulaşma gücü çok yüksek. Hastalara göre semptomlar farklı olabiliyor, bazıları sadece ateş ve hafif öksürük ile geçirirken, bazıları da zatürre aşamasında gelişebiliyor. Bazı ciddi durumlar ise ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdiki duruma göre, söz konusu virüsün ölüm oranı başlangıçta yaklaşık yüzde 2 ile yüzde 4 arasında ama zamanla bu oranlar değişecektir. Bu rakamlar hastalığın ciddi olmadığı anlamına gelmiyor."
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ALMANYA ŞUBAT SONU
Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını askıya alınmasını 9 Şubat’tan 28 Şubat'a uzatma kararı aldı.Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines, Pekin ve Şanghay ile karşılıklı tüm uçuşların 28 Şubat’a kadar askıya almaya karar verdi.” ifadesine yer verildi.
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28 ŞUBAT’A UZATTI
Açıklamada, söz konusu noktalara uçuşları askıya alma kararının daha önce 9 Şubat olarak açıklandığı hatırlatılarak, koronavirüs hakkında mevcut olan tüm bilgilerin detaylı olarak değerlendirilmesinden sonra askı süresinin 28 Şubat’a uzatıldığı kaydedildi.Nanjing, Shenyang ve Qingdao'ya 28 Mart 2019’a kadar uçuşların yapılmayacağına yer verilen açıklamada, Hong Kong'a karşılıklı uçuşların ise planlandığı şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.Açıklamada, Lufthansa Group’un düzenli olarak Almanya, İsviçre ve Avusturya'dan Çin ana karası ile (Nanjing, Pekin, Şangay, Shenyang ve Qingdao) haftada toplam 54 uçuş gerçekleştirdiğine yer verilerek, koronavirüs ile ilgili durumun yakından izleneceği vurgulandı.
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THY DE ŞUBAT SONU
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferler için daha önce 9 Şubat'a kadar aldıkları durdurma kararını şubat ayı sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.Üstün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.THY, daha önce Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferleri 9 Şubat'a kadar durdurma kararı almıştı.
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DSÖ'DEN SON AÇIKLAMA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakalarına rastlandığını duyurdu.DSÖ Yönetim Kurulu toplantısının 146. oturumunun açılışında konuşan Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüse yönelik geçen hafta "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini anımsattı.
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Ghebreyesus, Çin'e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlayarak, "Uluslararası seyahat ve ticarete gereksiz yere müdahale edecek tedbirleri almak için bir neden yok." ifadesini kullandı.Konuşmasında, Çin'in virüse karşı verdiği mücadeleden övgüyle bahseden Ghebreyesus, PHEIC kararını virüsten etkilenen sağlık durumu zayıf ülkeler için aldıklarını yineledi.
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"GOOGLE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIK"
Ghebreyesus, koronavirüse ilişkin Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya mecralarında yayılan yanlış bilgi ve söylentilerden yakındı. Bu konuda Google ile iş birliği yaptıklarını belirten Ghebreyesus, "Bu amaçla, koronavirüs hakkında bilgi arayan kişiler için arama sonuçlarının en üstünde DSÖ bilgilerini görmelerini sağlamak için Google ile çalıştık." diye konuştu.
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KORONAVİRÜS ESPRİSİ
Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını ve Filipinler'de 1 kişinin virüsten öldüğünü, Çin'de ise can kaybının 361'e, virüs bulaşan kişi sayısının da 17 bin 238’e ulaştığını kaydetti.Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüşen Ghebreyesus, konuşmasının bir bölümünde öksürünce, "Endişelenmeyin, koronavirüs değil." demesi salonda gülüşmelere neden oldu.
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FITCH'TEN UYARI
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgınının, büyümesi durumunda petrol talebini azaltabileceğini bildirdi.Fitch Ratings, koronavirüs salgınının petrol piyasalarına etkilerine ilişkin bir bilgi notu yayınladı. Bilgi notunda, koronavirüs salgının, yayılmaya devam etmesi durumunda petrol talebini azaltabileceği, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da yükselmesine neden olabileceği belirtildi.Bilgi notunda, petrolde oluşabilecek üretim fazlasının olası etkilerinin, virüs salgının ne kadar süreceğine ve OPEC ülkelerinin üretim seviyelerini yeniden düzenleme becerilerine bağlı olacağı ifade edildi.
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OYNAKLIK BEKLENİYOR
Fitch değerlendirmesinde, “2020 yılında jeopolitik gerilimler ve ekonomik algıdaki önemli itici unsurların ışığında petrol fiyatlarının büyük oranda oynaklığını korumasını bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.Çin’ın petrol şirketleri CNPC/PetroChina, Sinopec ve CNOOC’nin reytinglerinin ülke notuyla bağlantılı olduğu, dolayısı ile gelişmelerde anlık şekilde etkilenmesinin beklenmediği belirtilen bilgi notunda, Çin’in petrol talebinin küresel talebin yaklaşık yüzde 15’ini, son beş yıldaki toplam talep artışının ise yüzde 36’sını oluşturduğu hatırlatıldı.
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ASYA PİYASALARI SERT DÜŞTÜ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, uzun bir tatilin ardından bugün açılan Çin borsası koronavirüs endişeleriyle sert düştü.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205'e çıktı.
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AÇILIŞTA YÜZDE 9
Şanghay bileşik endeksi, 24 Ocak'ta başlayan Çin Yeni Yıl tatilinin bugün sona ermesinin ardından koronavirüs endişelerinin fiyatlanmasıyla sert düşüş yaşandı. Endeks, açılışta yüzde 9'a yakın değer kaybederek 2.716,70 puanla 18 Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, kapanışa yakın yüzde 8,2 azalarak 2.732,45 puan oldu. Güne 6,93 seviyelerinden başlayan dolar/yuan paritesi ise 7,02'ye kadar yükselmesinin ardından yüzde 1,2 artışla 7,0173 seviyelerinden işlem görüyor.
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1,2 TRİLYON YUAN LİKİDİTE HAMLESİ
Piyasadaki panik havasını dağıtmak için Çin Merkez Bankası piyasaya 1,2 trilyon yuan (173,8 milyar dolar) likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,40'a ve 14 günlük oranını yüzde 2,65'ten yüzde 2,55'e düşürdü.Analistler, Çin'de pay piyasaları açısından ilk verilen tepkinin sert olmasının zaten beklendiğini, virüsün finansal piyasalara etkisinin derinleşmemesi adına yetkililerin tedbir almaya devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.
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HONG KONG TOPARLADI
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 azalarak günü 22.971,94 puandan kapatırken, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselerek 108,5 seviyelerinde dengelendi. Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 26.384,33 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 39.776,06 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1'lik kayıpla 2.116,51 puanda bulunuyor.
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ABD YÜKSELİŞTE
ABD'de endeksler güne yükselişle başladı
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İTALYA TAHLİYE ETTİ
İtalya, Çin'in Vuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle bu kentteki vatandaşlarını gönderdiği askeri uçakla tahliye etti.
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ASKERİ ÜSSE GETİRİLDİ
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 56 İtalyan, İtalya Hava Kuvvetlerine ait Boeing 767 tipi askeri uçakla bu sabah Roma yakınlarındaki Pratica di Mare’deki askeri üsse getirildi.Üste ilk tıbbi kontrollerinden geçirilen İtalyanlar, hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca karantinada tutulacakları Cecchignola’daki askeri kampüse götürüldü. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, yüksek ateşi olan bir İtalyan'ın koronavirüs taşıma şüphesiyle uluslararası kurallar nedeniyle Vuhan'da bırakıldığı ifade edildi.
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Başbakan Giuseppe Conte, geçen perşembe yaptığı açıklamayla, Roma'yı ziyarete gelen ve çarşamba günü Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne kaldırılan 2 Çinli turistte yapılan tetkiklerin sonuçlarının pozitif çıktığını, böylece yeni tip koronavirüsün İtalya'da da tespit edildiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da İtalya ile Çin arasındaki karşılıklı direkt uçuşların durdurulması talimatı vermişti.
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Diğer yandan koronavirüs salgını sebebiyle acil tıbbi malzeme talebinde bulunan Çin’e bir yardım eli de dünyanın en küçük ülkelerinden Vatikan’dan geldi. Vatikan'ın, Çin'deki Hristiyan toplulukları ve Vatikan Eczanesi vasıtasıyla bu ülkeye 600 bin civarında maske gönderdiği belirtildi.
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ÇEKYA İPTAL ETTİ
Çekya Başbakanı Andrej Babis, koronavirüs nedeniyle ülkesi ile Çin arasındaki uçak seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Babis kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Hükümet, korovavirüsün yayılmasını engellenmek amacıyla Çin ve Çekya arasındaki uçak seferlerinin yasaklanmasını onayladı. Karar 9 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek.” dedi. Babiş, Çin'de yaklaşık 100 Çekya vatandaşı bulunduğunu ve bunların geri dönebilmesi için uçak seferlerinin 9 Şubat'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.