Son dakika haberi: Endonezya'nın ilk kadın kırbaçcısı görüntülendi
Endonezya'nın kırbaçlama ekibinin ilk "kadın" üyesi ilk kez kameralar karşısına geçti.
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Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaleti şeriat ile yönetiliyor. Açe'de dün bir ilk yaşandı.
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Açe eyaletinin kırbaçlama ekibine ilk kez bir kadın üye eklendi, kadının maske altındaki fotoğrafları dünya basınında da geniş yer buldu.
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Ülkedeki bir otel odasında evli olmadığı adamla bulunan genç bir kadın kırbaç cezasına çarptırıldı. Bu cezayı da kırbaçlama ekibinin ilk kadın üyesi yerine getirdi.
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Endonezya'da yalnızca Açe eyaletinde şeriat kuralları uygulanıyor. Suçlu bulunanlar genellikle rattan kamışı ile kamçılanıyor. AFP'ye açıklamalarda bulunan Banda Açe şeriat polisi Zakwan, ilk kadın kamçıcının görevini "Bence güzel bir iş çıkardı, tekniği iyiydi" sözleriyle değerlendirdi.
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Verilen cezalar ülkede kriz çıkmasına neden oluyor. Politikacılar ve aktivistler arasında medyaya da yansıyan büyük tartışmalar yaratıyor.
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Endonezya cumhurbaşkanı Joko Widodo kamu kırbaçlamalarının durdurulması yönünde bir çağrı yaptı ancak Sumatra adasında derin bir muhafazakar bölge olan Açe'de yaşananlar ile ilgili özel bir detay vermedi.
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Ülkenin geri kalanından farklı olarak Açe eyaleti, on yıl süren ayrılıkçı bir isyanı sona erdiren merkezi hükümetle kararlaştırılan 2005 özerklik anlaşmasının bir parçası olarak dini hukukla yönetiliyor.
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Açe'de kırbaç cezası; kumar, alkol kullanmak, zina, eşcinsel ilişki gibi durumlarda yaptırım olarak uygulanıyor. Ancak kırbaçlama görevi daima erkeklere veriliyordu ta ki bugüne kadar...