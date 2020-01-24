Son dakika haberi: Dünya alarmda! Bir ülkeye daha sıçradı! 10 şehir karantina altında
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Çin'de Wuhan kenti karantina altına alınmıştı, bu listeye 9 şehir daha eklendi. Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bir ülkeye daha sıçradı. İngiltere'de acil durum komitesi toplanıyor... ABD'de ikinci koronavirüs vakası... İşte tüm yeni gelişmeler...
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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) nedeniyle Hubei eyaleti genelinde Wuhan’a ek olarak 9 şehir daha karantina altında.
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Virüsün baş gösterdiği şehir olan Wuhan karantinaya alınmış ve şehir sakinlerine belirli nedenler harici şehri terk etmemeleri, halka açık mekânlarda maske takmaları gerektiği gibi bir dizi çağrıda bulunulmuştu.
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Wuhan’a ek olarak, şehrin bulunduğu Hubei eyaleti genelinde 9 şehirde daha giriş çıkışlar sınırlandırıldı.
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Öte yandan yerel medya, eyalette virüsün çıktığı Wuhan ve yakınındaki Huanggang şehrindeki bazı hastane yetkililerinin, halka tıbbi malzeme bağışında bulunma çağrısı yaptığını yazdı.
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BİN YATAKLI PREFABRİK HASTANE YAPIYOR
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor. Çin’de 2003 yılında hızla yayılmış olan Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS) tedavisi için Pekin’de bir hastane inşa edilmiş ve 2 ay içinde hastaların 7’de 1’i iyileştirilerek tıp tarihinde bir ilke imza atılmıştı.
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YENİ YILA 'VİRÜS' UYARISI
Yetkililer, 25 Ocak’ta kutlanacak Çin Yeni Yılı’na ilişkin vatandaşlara mümkün olduğunca az seyahat etmeleri konusunda uyarı yapıldı. Öte yandan, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 14 kişiden oluşan uzman ekibin kurulacağı ve söz konusu ekibin, virüsün önlenmesi ve virüsten korunmak için araştırma yapacağı belirtildi.
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NEPAL'E DE SIÇRADI
Ulusal basında çıkan habere göre, Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının Vuhan'dan dönen Nepalli bir öğrencide görüldüğü belirtildi. Öğrenciden alınan numunelerin incelenmesi için Hong Kong'a gönderildiği ifade edilen açıklamada, laboratuvar sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi.
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Açıklamada, Tribhuvan havalimanında 3 kişide daha yeni tip koronavirüse benzer semptomlar tespit edildiği, bu vakaların da Hong Kong'da inceleneceği kaydedildi. Virüsün yayılmasını önlemek için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret edilen açıklamada, Çin'den gelen tüm yolculardan sağlık bilgisi isteneceği kaydedildi.
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İNGİLTERE'DE ACİL DURUM KOMİTESİ TOPLANIYOR
İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tehdidini ele almak üzere Acil Durum Komitesini (COBRA) toplama kararı aldı.
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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tehdidini ele almak üzere COBRA'nın toplanma kararı aldığı ve toplantıya Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın başkanlık edeceği bildirildi.
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Toplantıyla ilgili karar, ülkede 14 kişinin virüs bulaştığı şüphesiyle dün muayene edilmesinin ardından alınırken, Başbakanlık henüz doğrulanmış bir vaka bulunmadığını kaydetti.
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İngiliz basınına göre, bu 14 kişiden 5'inde virüse rastlanmazken, 9'uyla ilgili hala sonuçların açıklanması bekleniyor.
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"VAKANIN GÖRÜLMESİ KUVVETLİ MUHTEMEL"
Kamu Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Prof. Paul Cosford, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'de koronavirüs vakalarının görülmesinin "kuvvetle muhtemel" olduğunu belirtti.
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Cosford, son iki haftada Çin'in Vuhan kentine gidip ülkeye dönen ve ateş, hapşırma ile öksürük gibi semptomları gösteren herkesin hastanelere başvurması gerektiğine işaret etti.
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Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti?
Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Ülkede salgından etkilenenlerin sayısının 887'ye, ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklanmıştı.
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ABD'DE İKİNCİ KORONAVİRÜS VAKASI
Chicago'daki bir hastanede karantina altında tutulan hastanın, Aralık 2019'da salgının başladığı Çin’in Wuhan kentine gittiği ve 13 Ocak'ta da Chicago’ya döndüğü belirtildi.
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Yetkililer, bu kişinin seyahat ederken semptom taşımadığı için virüsü yaydığını düşünmediklerini aktardı.
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Kuluçka süresinin iki hafta olabileceği belirtilen koronavirüs salgınıyla ilgili olarak ABD’deki 22 eyalette 67 kişinin inceleme altında olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Virüs, Tayland'da 5, Singapur'da 3, Güney Kore'de 2, Japonya'da 2, Vietnam'da 2, Nepal'de 1, ABD'de ise bir kişide görülmüştü.
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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirmişti.