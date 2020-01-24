Son dakika haberi: Dünya alarmda! Bir ülkeye daha sıçradı! 10 şehir karantina altında

BİN YATAKLI PREFABRİK HASTANE YAPIYOR Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor. Çin’de 2003 yılında hızla yayılmış olan Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS) tedavisi için Pekin’de bir hastane inşa edilmiş ve 2 ay içinde hastaların 7’de 1’i iyileştirilerek tıp tarihinde bir ilke imza atılmıştı.