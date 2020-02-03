Son dakika haberi: Coronavirüsünde son durum! Kabus senaryo gerçek oldu: SARS'ı geçti

Çin sağlık otoriteleri coronavirüsünden etkilenenlerin sayısının 17 bin 205 olduğunu açıkladı. Virüsten etkilenenlerin sayısı bir günde 2 bin 800 arttı. Bu oran virüsün hızının SARS ve MERS'ten daha yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. 2003 yılındaki SARS salgınında virüsten 5 bin 327 kişi etkilenmişti.