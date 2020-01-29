Son dakika haberi: Coronavirüsünde son durum! Çin'deki salgından en son görüntüler
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan coronavirüsü ülkede vahim görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Coronavirüsü riski taşıyan bölgelerden gelen son bilgilere göre, insanlar pet şişeler ve kasklarla kendini korumaya çalışıyor
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çaresiz havayolu yolcuları, plastik şişeler, motosiklet kaskları, poşetler kullanarak kendilerini ölümcül coronavirüsünden korumaya çalışıyor.
2
Dünya genelinde birçok havayolu şirketi coronavirüsü nedeniyle Çin uçuşlarını durdurmuş durumda. En son İngiliz hava yolları British Airways (BA), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.
3
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise insanların salgından ne kadar korktukları ve virüs konusunda çaresiz olduklarını gözler önüne seriyor.
4
Fotoğraflarda insanların kafalarına plastik şişe geçirdiği, çocuklarını poşete sardıkları görülüyor.
5
Şanghay'dan Perth'e giden uçuşta, bir adam kendini ölümcül virüsten korumak için motosiklet kaskı takmış halde görüntülendi. Aynı uçuşta olan bazı yolcular insanların hepsinin en azından yüz maskesi taktığını ve uçağın yere indikten hemen sonra spreylerle dezenfekte edildiğini söyledi.
6
Çin'de, yolcuların yüz maskesi giymedikleri takdirde herhangi bir toplu taşıma aracına binilmesine izin verilmiyor. Coronavirüsü nedeniyle 132 kişi yaşamını yitirdi.
7
Yaşanan ölümler giderek artıyor. Virüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı dün 106 idi...