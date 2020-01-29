Son dakika haberi: Coronavirüsünde son durum! Çin'deki salgından en son görüntüler

Şanghay'dan Perth'e giden uçuşta, bir adam kendini ölümcül virüsten korumak için motosiklet kaskı takmış halde görüntülendi. Aynı uçuşta olan bazı yolcular insanların hepsinin en azından yüz maskesi taktığını ve uçağın yere indikten hemen sonra spreylerle dezenfekte edildiğini söyledi.