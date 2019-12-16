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Son dakika haberi: Çiftlik Bank’ın Tosuncuk’u Mehmet Aydın intihar mı etti, tezgah mı var?
Çiftlik Bank’ın Tosuncuk’u Mehmet Aydın’ın Ukrayna’da polisten kaçmak için otelin 27. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü.
Çiftlik Bank’ın Tosuncuk’u Mehmet Aydın’ın Ukrayna’da polisten kaçmak için otelin 27. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü.
Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, operasyonun başladığı 16 Mart 2018’den bu yana kayıp. Hakkında çıkan her iddia sosyal medyanın gündeminde ilk sırayı alıyor.
Bir iddia da, sosyal medyada çeşitli ülkeler üzerinde dönen söylentileri Tosuncuk Mehmet Aydın’ın ya da adamlarının çıkarttığı. Mehmet Aydın bu yolla izini kaybettirmek istiyor.
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