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Hürriyet.com.tr
16 Aralık 2019 - 09:20,

Son dakika haberi: Çiftlik Bank’ın Tosuncuk’u Mehmet Aydın intihar mı etti, tezgah mı var?

Çiftlik Bank’ın Tosuncuk’u Mehmet Aydın’ın Ukrayna’da polisten kaçmak için otelin 27. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü.

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Çiftlik Bank’ın Tosuncuk’u Mehmet Aydın’ın Ukrayna’da polisten kaçmak için otelin 27. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü.

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Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren iddiayı Kiev Büyükelçiliği’nden kaynaklar yalanladı. Büyükelçilik kaynaklarına göre Mehmet Aydın’ın değil intiharı, Ukrayna’da olduğuna dair bile hiçbir veri yok.

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Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, operasyonun başladığı 16 Mart 2018’den bu yana kayıp. Hakkında çıkan her iddia sosyal medyanın gündeminde ilk sırayı alıyor.

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Sosyal medyada dönen son Tosuncuk hikâyesi ise Ukrayna’nın Kiev kentinde polise yakalanmak üzereyken otelin 27. katından intihar ettiğiydi. Ancak bu iddia Ukrayna ve Türk güvenlik yetkilileri tarafından doğrulanmadı.

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Bir iddia da, sosyal medyada çeşitli ülkeler üzerinde dönen söylentileri Tosuncuk Mehmet Aydın’ın ya da adamlarının çıkarttığı. Mehmet Aydın bu yolla izini kaybettirmek istiyor.

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Bir başka iddia da, Tosuncuk’un adını sürekli gündeme getirenlerin Çiftlik Bank mağdurları olduğu. Bu yolla mağdurlar Mehmet Aydın’ın isminin kamuoyu gündeminden düşmemesini sağlıyorlar.

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Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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