Son dakika.. Avustralya'da yangın ve selin ardından son durum: Şimdi de örümcek alarmı verildi
İlk önce yangınlar ardından seller... Gelen son dakika haberine göre Avustralya şimdi de "ölümcül örümcek" saldırılarına karşı dikkatli olmak zorunda
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İlk önce yangınlar arından seller... Uzmanlar şimdi de Avustralya'yı "ölümcül örümcek" saldırıları konusunda uyarmaya başladı.
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Aylardır çalı yangınları ve ardından gelen sellerle boğuşan Avustralya'dan gelen bilgiye göre ülke şimdi de ölümcül örümcek korkusu yaşıyor.
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Avustralya bu yıl aşırı yangın, sel ve dolu ile boğuştu. Şimdi uzmanlar, eklembacaklıların gelişmesi için "mükemmel hava koşulları" oluşması nedeniyle insanları "ölümcül huni ağ örümcekleri"ne dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.
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Doğu Avustralya'nın nemli orman bölgelerine özgü olan "huni ağı" türlerinin aşırı toksik ve hızlı etki eden zehirleri olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Somersby bölgesinde bulunan Avustralya Sürüngen Parkı oldukça önemli bir uyarıda bulundu.
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Avustralya Sürüngen Parkı yetkilileri son günlerde örümcek hareketliliğin artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı. Park Sözcüsü Daniel Rumsey'in yaptığı açıklamada, "Son günlerde yağan yağmur ve ardından gelen sıcak hava "huni ağı" örümceklerinin etrafta daha aktif şekilde dolaşacaklarına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
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Rumsey'in Facebook hesabından yaptığı videolu açıklamanın devamı ise olayın korkunç boyutunu gözler önüne seren cinsten... "Huni ağı" örümcekleri gezegendeki en tehlikeli örümcek türüdür. İnsan vücudundaki bir ısırık felaketle sonuçlanabilir ve biz bunu ciddiye almalıyız"
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Uzmanlar Avustralyalıları Huni ağı örümceklerinin yaşam alanı olan orman ve kayalıklardan, evlerde ise köşeler, mobilya altları gibi karanlık yerlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor.
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Avustralya, on yıllardır görülen en kötü orman yangınları tarafından tahrip edildi. İlk yangın geçtiğimiz temmuz ayının son günlerinde başladı.
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Devasa alevler nedeniyle ülke çapında 28 kişi yaşamını yitirirken, yalnızca "Yeni Güney Galler Eyaletinde" 3 bin ev zarar gördü ya da yıkıldı.
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Geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli gök gürültülü yağışlar bazı bölgelere rahatlık getirse de, sel baskınları yeni risk alanları yaratıyor.
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Avustralya'nın özellikle güneydoğu bölgesinde yaşanan ve bir aracın camını kırıp kuşları öldürecek kadar iri olan golf büyüklüğündeki dolu yağışı, 24 saatlik süre sonunda yerini devasa toz fırtınasına bırakmıştı.
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Sidney Haşere Kontrolü sahibi Warren Bailey, huni ağı örümceklerinin normal aktivitelerinin yaz aylarında olduğunu ancak bu yıl havanın aşırı kuru olması nedeniyle daha erken harekete geçtiklerini ifade etti.
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Balley, "Zehirleri çok toksik birini öldürebilir. Son günlerde yaşanan yağmurlar nedeniyle artık dışarıdalar ve hareket halindeler. İnsanların evinin içine çatıdan da kapıdan da girebilirler" açıklamasında bulundu.