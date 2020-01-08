ABD - İran geriliminde son durum... Sürpriz hamle

Bölgedeki durumun normalleşmesi için diplomatik çabaların ikiye katlanması gerektiğine dikkati çeken Di Maio, şu değerlendirmelerde bulundu:"Askeri seçenek, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bölgede yaşanacak daha fazla istikrarsızlığın, küresel ölçekte güvenlik için doğrudan ve uzun vadeli sonuçları olacaktır. Hepimiz şiddet içeren aşırıcılık ve terörizm başta olmak üzere, ortak ve daha ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. İtalya, Avrupalı ortaklarıyla koordinasyon içinde, Körfez bölgesinde diyalog ve yapıcı yüzleşmeleri artırabilecek her türlü eylemi desteklemeye hazır."