ABD - İran geriliminde son durum... Sürpriz hamle

ABD ile İran geriliminde son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor! İran'ın ABD üslerine saldırısıyla ilgili bir çok ülkeden açıklama geldi. İran'a sürpriz bir tepki gelirken İngiltere'de bomba bir İran iddiası büyük ses getirdi. İşte tüm detaylar...
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İran'ın ABD üslerine saldırısı gündeme bomba gibi düştü.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum." açıklamasında bulundu.
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Stoltenberg, Twitter'dan paylaştığı mesajında, NATO'nun İran'a şiddetten kaçınması için çağrıda bulunduğunu ifade etti.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum." açıklamasında bulundu.
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NATO müttefiklerinin, Irak'taki eğitim misyonuna ilişkin görüşmeler yürüttüğünü ve bu bağlamda kararlılığını koruduğunu aktaran Stoltenberg, İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırısını kınadığını bildirdi.
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Öte yandan bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim değerlendirmelerimize göre, NATO'nun Irak eğitim misyonunda görev alan personelimiz arasında yaralı ya da ölü bulunmuyor. Personelimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz, durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınarken, Tahran'dan gerginliğin düşürülmesi için adım atmasını istedi.
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Johnson, Parlamentoda yapılan Başbakana Sorular oturumundaki konuşmasına İran'ın dün geceki saldırısını kınayarak başladı.
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İran'ın bu "düşüncesiz ve tehlikeli" saldırıları tekrar etmek yerine "acilen" gerginliğin azaltılması için uğraşması gerektiğini belirten Johnson, saldırıda İngiliz askerlerinin zarar görmediğini açıkladı.
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Johnson, İngiltere'nin bölgedeki çıkarlarını korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayarak, donanmaya ait iki geminin Hürmüz Boğazı'nda yeniden görevlendirildiğini ve Bağdat'taki askeri personelin de başka bir üsse yerleştirildiğini aktardı.
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"Gerilimin artmasını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz." diyen Johnson, Fransa ve Almanya ile ortak açıklamalarına atıfta bulunarak, ABD'ninöldürdüğü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin eylemlerine dikkat çekti.
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Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in sorusu üzerine, Süleymani'nin öldürülmesinin yasal olup olmadığı konusunun kendi yetki alanına girmediğini dile getiren Johnson, ABD'nin üsleri ve askeri personelini koruma hakkına sahip olduğunu söyledi.
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Süleymani'nin Lübnan'da Hizbullah ve Yemen'de Husileri silahlandırdığı, "dünyadaki en zalim rejimlerden olan Esed rejimini ayakta tuttuğu"
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değerlendirmesinde bulunan Johnson, "İngiliz askerlerini hedef alan ve öldüren terör örgütlerine bomba verdi. Bu adamın elinde İngiliz askerlerinin kanı var." diye konuştu.
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Johnson, Corbyn'in Irak Parlamentosunun yabancı askerlerin ülkeden ayrılması yönünde aldığı karara uyup uymayacaklarına ilişkin bir soru üzerine de İngiliz hükümetinin Irak'ın bütünlüğünü korumak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.
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Corbyn, Johnson'ı "İngiltere'nin çıkarları yerine ABD Başkanı Donald Trump'la olan ilişkisine öncelik vermekle" suçlarken, Başbakan da muhalefet liderini İran'ın İngilizce yayın yapan televizyon kanalı Press TV'den 10 binlerce sterlin almakla suçladı.
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Johnson, "Kasım Süleymani ve başında olduğu İran Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücünün elinde ve desteklediği terörizm nedeniyle acı çeken Orta Doğu'daki insanların yanındayız ancak hala (Corbyn) Kasım Süleymani'nin eylemlerini kınamış değil." ifadesini kullandı.
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İran'ın Irak'taki askeri karargaha yaptığı füzeli saldırıyı kınıyoruz" dedi.
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İran'ın Irak'taki askeri karargaha yaptığı füzeli saldırıyı kınıyoruz. İran'ı gerginliği tırmandırmaya neden olabilecek her adımdan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.
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Maas, yaşanan gerginliği azaltabilmek için tüm taraflarla temas halinde olduklarını dile getirerek, herkesin bu durumda ihtiyatlı davranması ve olayları tırmandıracak adımlardan geri durmasını istedi.
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini kınadı.
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Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, önceliğin tansiyonu düşürmeye ve şiddeti sonlandırmaya verilmesi gerektiğini belirtti.
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Fransa'nın tansiyonu düşürmeye yönelik çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Le Drian, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini kınadı.
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İtidal çağrısı yapmak üzere tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını belirten Le Drian, ülkesinin terör örgütü DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon bünyesindeki ortaklarıyla dayanışma içerisinde bulunduğunu vurguladı.
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İtalya, İran yönetiminin koalisyon askerlerinin de bulunduğu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırısını kınadı.
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İtalya Dışişleri Bakanlığından, İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
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Açıklamada, "İtalya, Irak'taki son gelişmeleri özel bir endişeyle takip ediyor ve Tahran yönetiminin, koalisyon askerlerini de ağırlayan ABD üslerine yönelik saldırısını kınıyor. (İran'ın füze saldırısı) Zaten kritik ve hassas bir bağlamda olan gerginliği artıran ciddi bir eylemdir." değerlendirmesi yer aldı.
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Açıklamada ifadelerine yer verilen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da taraflara itidal çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
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"İlk düşüncemiz, bu ülkede görev yapan kendi askerlerimize. Onlara yakınlığımızı ve minnettarlığımızı belirtiyorum. Daha fazla karşılıklı provokasyon olmaması için tüm aktörlere güçlü şekilde bundan kaçınma çağrısı yapıyoruz."
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Bölgedeki durumun normalleşmesi için diplomatik çabaların ikiye katlanması gerektiğine dikkati çeken Di Maio, şu değerlendirmelerde bulundu:"Askeri seçenek, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bölgede yaşanacak daha fazla istikrarsızlığın, küresel ölçekte güvenlik için doğrudan ve uzun vadeli sonuçları olacaktır. Hepimiz şiddet içeren aşırıcılık ve terörizm başta olmak üzere, ortak ve daha ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. İtalya, Avrupalı ortaklarıyla koordinasyon içinde, Körfez bölgesinde diyalog ve yapıcı yüzleşmeleri artırabilecek her türlü eylemi desteklemeye hazır."
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Sürpriz kınama... Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran’ın ABD askeri üslerine yönelik saldırısını kınayarak, "ülkesinin, savaş alanına çevrilmesini istemediklerini" söyledi.
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Salih, İran’ın Irak’taki ABD hedeflerine saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.“Bölgede yaşanan tehlikeli gelişmeleri kaygıyla izliyoruz.” değerlendirmesinde bulunan Salih, “Irak topraklarındaki askeri mevzileri hedef alan İran saldırısını kınıyoruz.” ifadesini kullandı.
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Salih, saldırıların Irak’ın egemenliğine yönelik ihlal olduğunun altını çizerek, "çekişmeli tarafların ülkesini savaş alanına çevirmesini kabul etmediklerini" vurguladı.
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Koalisyon güçlerinin Irak’ta hükümetle yapılan anlaşmalar çerçevesinde varlık gösterdiğine dikkati çeken Salih, şöyle devam etti:“Koalisyon güçlerinin Irak’taki varlığı, Irak’ın iç meselesidir ve Irak hükümeti ile meclisini ilgilendirir. Herkesi, sağduyulu davranmaya ve diyaloğa önem vermeye davet ediyoruz. Ülkeyi, bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden açık bir savaşa sürüklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”
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Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de bir yazılı açıklama yaparak, hükümeti, ülke egemenliğinin korunması ve çatışmalardan uzak durulması için göreve çağırdı.
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Halbusi, “İran’ın saldırısını kınarken, tarafların Irak’ı çekişme alanı haline getirmesini reddediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Ne olmuştu? İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD üslerine füze saldırısından önce Irak hükümetini bilgilendirdiklerini açıkladı.
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif, Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin Irak'taki üslerine yönelik füze saldırılarının Irak'ın egemenliğini ihlal etmediğini savundu.
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İranlı General Kasım Süleymani ve beraberindekilerin öldürüldüğü saldırıyla bağlantısı olan ABD üssünün hedef alındığını söyleyen Zarif, "Saldırıdan önce Irak hükümetini bilgilendirdik. Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın ABD üslerine saldıracağı haberini önceden aldıklarını belirtmişti.