Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ELAZIĞ, (DHA)- AA
Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 12:30,/
Son dakika haber: Elazığ'a ulaştı... İşte detaylar
TCDD tarafından depremzedelerin barınmalarını sağlamak amacıyla Sakarya'dan yola çıkarılan 10 vagonlu konaklama treni, Elazığ Tren Garı'na ulaştı.
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Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin barınmalarına yardımcı olmak amacıyla harekete geçen TCDD, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni, Sakarya'dan Elazığ'a gönderdi. İlk defa kullanılacak olan yardım treni, bu sabah Elazığ Garı'na ulaştı.
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Elazığ Tren Garı'na ulaşan konaklama treninde, depremde evleri zarar gören aileler yerleştirilecek. İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlarda, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo bulunuyor.
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Depremzede Tuncay Kavak, doğal bir afet yaşadıklarını belirterek, depremin ardından evlerine giremediklerini, bundan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
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Ülkede daha önce de depremlerin yaşadığını ifade eden Kavak, "Allah daha beterinden korusun. Memleketimizde birlik ve beraberlik duyguları üst safhada. İnsanlarımızın ilgisi bize güç veriyor.
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Biz de aldığımız bu güçle ayakta durmaya çalışıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz, evlerimize giremiyoruz. Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Tren çok konforlu ve rahat. Mutlu olduk bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
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AFAD: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Elazığ'da meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, iyileştirme çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Bölgede şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 deprem meydana geldiği, toplam artçı sayısının bin 190 olduğu bildirildi.
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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ Sivrice'de, cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla, AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Son durumda, deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Deprem sonrasında hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 523'ü taburcu edilmiş olup; 16'sı yoğun bakımda olmak üzere 84 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.
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25 BİN 393 ÇADIR DAĞITILDI
Yürütülen iyileştirme çalışmalarına değinilerek, "AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5 bin 93 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 sivil toplum kuruluşu personeli de çalışmalarda görev almıştır. 311 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 25 bin 393 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27 bin 430 yatak, 66 bin 751 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlara 50 bin 960 kişilik sıcak yemek, 22 bin 470 kahvaltı ve 7 bin çorba dağıtılmıştır" ifadeleri kullanıldı.