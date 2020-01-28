Son dakika haber: Elazığ'a ulaştı... İşte detaylar

25 BİN 393 ÇADIR DAĞITILDI Yürütülen iyileştirme çalışmalarına değinilerek, "AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5 bin 93 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 sivil toplum kuruluşu personeli de çalışmalarda görev almıştır. 311 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 25 bin 393 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27 bin 430 yatak, 66 bin 751 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlara 50 bin 960 kişilik sıcak yemek, 22 bin 470 kahvaltı ve 7 bin çorba dağıtılmıştır" ifadeleri kullanıldı.