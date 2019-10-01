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Son dakika depremler listesi: 1 Ekim Kandilli son depremler
Deprem mi oldu sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son verileri sorgulamaya devam ediyor. Listelerine yansıyan son depremleri yayımlayan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve lokasyonu konusunda da bilgiler veriyor. İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, sismik verileri kamuoyu ile buluşturuyor. Son dakika depremler listesinin yer aldığı ekranda, sarsıntının şiddeti ve saat bilgileri de yer alıyor. İşte, vatandaşların merak ettiği son depremler listesi
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