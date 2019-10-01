Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika depremler listesi: 1 Ekim Kandilli son depremler

    Son dakika depremler listesi: 1 Ekim Kandilli son depremler

    Deprem mi oldu sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son verileri sorgulamaya devam ediyor. Listelerine yansıyan son depremleri yayımlayan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve lokasyonu konusunda da bilgiler veriyor. İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    Hürriyet Haber
    01.10.2019 - 07:59 | Son Güncelleme:
    1 / 1
    Son dakika depremler listesi: 1 Ekim Kandilli son depremlerNext



    Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, sismik verileri kamuoyu ile buluşturuyor. Son dakika depremler listesinin yer aldığı ekranda, sarsıntının şiddeti ve saat bilgileri de yer alıyor. İşte, vatandaşların merak ettiği son depremler listesi

    Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    07:32:49 40.8625 28.2627 15.3 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

    06:43:56 37.5283 27.1315 5.0 -.- 2.3 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)

    06:23:00 36.4673 28.7660 3.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

    05:26:49 36.1947 27.7242 6.0 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

    04:59:20 40.8508 28.3748 8.5 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

    04:56:11 40.8583 28.3225 12.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

    04:41:32 40.6500 36.7503 5.4 -.- 2.4 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT)

    04:23:58 39.5467 23.7608 18.9 -.- 3.0 3.2 YUNANISTAN

    04:19:29 37.8702 29.5882 12.4 -.- 1.5 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)

    04:00:56 40.8772 28.3108 18.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

    03:50:41 39.4822 25.8458 7.3 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

    03:27:54 37.8290 29.6600 8.5 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI)

    02:30:35 40.8485 28.2445 11.5 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

    02:02:01 40.9033 28.3015 3.9 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI

    01:56:45 37.0043 27.7517 9.5 -.- 1.3 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)

    01:39:03 40.8557 28.2903 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI

    01:33:21 40.8985 28.3212 7.7 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

    01:14:55 39.6898 26.3660 8.2 -.- 1.0 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE)

    01:11:43 38.6648 38.0387 2.6 -.- 1.7 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)

    00:37:47 40.6712 27.6933 11.3 -.- 1.3 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR)

    Etiketler: nerede deprem oldu , son dakika haberler
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.