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Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 09:59, /

Son dakika deprem 2020: Kandilli son deprem listesi! Akdeniz, Manisa ve Elazığ'da deprem mi oldu?

Kandilli son depremler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre en son nerede deprem oldu sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, rasathanenin internet sitesi üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Akdeniz, Manisa, Elazığ'da meydana gelen son depremler sonrasında son dakika deprem bilgileri hakkında araştırmalarını sürdüren bölge halkı, deprem saati, derinlik bilgisi ve konumu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre nerede deprem oldu? İşte, son dakika deprem listesi

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Son depremler içerisinde oturdukları merkezlerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden son dakika deprem haritası üzerinden detayları sorgulayabiliyor. Akdeniz ve Ankara'da meydana gelen son depremler sonrasında anlık Kandili son deprem haritası üzerine yansıyan bilgiler, canlı olarak görüntülenebiliyor. Peki, bugün deprem mi oldu? İşte, son dakika deprem haritası

SON DAKİKA DEPREMLER 2020

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika depremler listesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin ardından en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Nerede deprem oldu deprem mi oldu sorularının yanıtını araştıranlar, en son meydana gelen depremlerin büyüklüklerini öğrenmek istiyor. Son dakika deprem listesi ile 30 Ocak deprem verilerine sahip olmak mümkün.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
09:47:10 39.0180 27.8315 8.4 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
09:29:37 39.0895 27.8420 7.3 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
09:09:22 39.0182 27.8343 4.0 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
09:05:49 39.1720 41.6685 21.6 -.- 2.3 -.- MOLLACELIL-HINIS (ERZURUM)
08:53:46 38.9970 27.8588 10.1 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
08:52:54 39.0142 27.8827 5.0 -.- 1.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
08:49:15 39.0103 27.8412 2.8 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
08:46:30 34.9927 27.8095 7.7 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ
08:43:54 35.0165 27.7210 5.4 -.- 4.1 4.2 AKDENIZ
08:32:19 38.2507 38.7020 9.4 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
08:30:58 38.2650 38.7315 16.8 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
08:21:02 35.1003 27.9750 7.4 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
08:20:30 38.5497 39.3587 12.1 -.- 2.3 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG)
08:14:11 38.2827 38.8217 7.3 -.- 2.5 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
08:12:29 39.0372 27.8460 5.0 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
08:12:02 35.1317 27.8983 5.0 -.- 4.1 4.3 AKDENIZ
08:01:23 39.0093 27.8567 9.9 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
08:00:16 38.2920 38.7702 21.5 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
07:53:20 35.1125 27.8673 10.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
07:49:47 39.2063 41.4028 14.9 -.- 1.6 -.- TASCI-VARTO (MUS)
07:48:25 39.0350 27.8547 11.3 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
07:40:48 35.2403 27.8078 11.8 -.- 3.3 -.- AKDENIZ
07:35:09 39.0355 27.8268 6.5 -.- 3.9 3.7 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
07:32:33 38.2818 38.7735 7.2 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
07:31:39 38.2647 38.7553 6.7 -.- 2.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
07:28:36 39.0998 27.8318 11.5 -.- 3.1 2.8 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
07:05:22 38.9873 27.8795 3.8 -.- 1.3 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
07:02:36 39.0700 27.8933 4.8 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
07:00:59 35.0073 27.9840 1.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
06:54:15 38.3865 39.0805 5.0 -.- 2.0 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
06:52:33 39.1152 27.8473 5.3 -.- 1.4 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
06:48:30 38.2247 38.7938 2.4 -.- 2.7 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
06:45:52 38.9890 27.8382 7.9 -.- 1.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
06:44:43 38.9793 27.8423 16.6 -.- 1.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
06:35:37 38.1972 39.5128 2.4 -.- 1.7 -.- ASMALI-CERMIK (DIYARBAKIR)
06:30:55 39.0272 27.8602 4.6 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
06:27:42 38.2572 38.8150 5.5 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
06:26:35 35.3005 27.8630 9.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
06:26:23 38.4088 39.1612 5.5 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
06:25:35 39.0150 27.8295 10.3 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
06:18:17 37.8033 29.1257 13.4 -.- 2.0 -.- DENIZLI (DENIZLI)
06:15:55 35.1815 27.9412 7.3 -.- 3.2 -.- AKDENIZ
06:11:56 35.0305 27.8500 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
06:05:28 38.4075 39.1668 6.5 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
05:59:13 35.3827 27.8913 7.9 -.- 3.7 -.- AKDENIZ
05:57:24 39.1010 27.8330 13.5 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
05:52:58 35.3388 27.9903 11.9 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
05:45:40 35.5237 29.3435 5.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:43:15 35.0978 27.8558 9.8 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ
05:43:08 38.2930 38.9218 1.6 -.- 2.1 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)
05:42:54 39.0028 27.9263 1.7 -.- 1.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)
05:42:20 39.0528 27.8838 5.4 -.- 1.9 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
05:40:37 35.3260 27.8470 12.3 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ
05:40:17 39.0417 27.8540 5.0 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
05:19:05 35.0562 27.9202 3.8 -.- 3.3 -.- AKDENIZ
05:14:12 35.2267 27.7543 6.4 -.- 3.2 -.- AKDENIZ
05:10:55 35.1988 27.8383 7.7 -.- 3.9 -.- AKDENIZ
04:59:56 35.0860 27.8623 8.3 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
04:49:04 38.4070 39.1985 6.3 -.- 2.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
04:48:48 39.1090 27.9148 13.1 -.- 1.3 -.- DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA)
04:46:22 35.2728 27.7065 53.6 -.- 3.9 -.- AKDENIZ
04:43:49 38.4982 39.1438 8.6 -.- 1.9 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG)
04:39:16 39.0323 27.8567 11.5 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
04:28:02 35.0333 27.7495 7.3 -.- 5.2 5.5 AKDENIZ REVIZE01 (04:28:05)
04:19:09 39.1048 27.8460 11.8 -.- 1.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
04:16:02 38.3008 39.1185 5.0 -.- 1.7 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA)
04:07:55 39.1353 27.9982 13.8 -.- 1.5 -.- KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)
04:06:21 35.1572 27.9635 5.6 -.- 3.4 -.- AKDENIZ
03:59:04 35.3153 27.8785 20.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
03:56:17 38.4050 39.0483 9.2 -.- 1.9 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)
03:45:38 37.6318 26.7863 19.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
03:06:59 39.1223 27.8660 11.4 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
02:35:45 35.1048 27.9242 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
02:34:54 39.0265 27.8948 4.8 -.- 1.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
02:33:50 39.0825 27.8037 5.1 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
02:16:04 35.3058 27.8480 6.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
02:13:54 38.4252 39.1448 5.0 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
02:10:23 35.2647 27.8862 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
02:02:05 39.1192 27.8055 14.0 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
01:54:32 39.0573 27.8437 9.8 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
01:50:51 38.2017 38.6862 9.5 -.- 1.8 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)
01:41:08 39.0122 27.8403 9.0 -.- 2.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
01:24:15 38.5777 27.4468 13.6 -.- 2.0 -.- AYVACIK-(MANISA)
01:18:29 39.0297 27.8660 5.0 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
01:08:32 39.0342 27.8965 10.4 -.- 1.9 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)
01:03:22 35.2597 27.8603 14.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
00:59:04 36.9658 27.7357 6.1 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:20:03 35.1295 28.0285 8.3 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ
00:08:30 38.4038 39.1395 11.5 -.- 1.8 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
SON DEPREMLERİ HARİTA ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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2DEPREM DERİNLİĞİ NE ANLAMA GELİR

DEPREM DERİNLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı. Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma tektonik depremler için geçerlidir. Yerin 0-60 km derinliğinde olan depremler sığ depremler, yerin 60-300 km derinliklerinde olan depremler orta derinlikte olan depremler ve yerin 300 km'den fazla derinliğinde olan depremler ise derin depremler olarak tanımlanır. Türkiyede olan depremler; genellikle sığ depremlerdir ve derinlikleri 0-60 km arasındadır.

3DEPREM FIRTINASI NEDİR

DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Sınırlı bir alan ve belli bir sürede çok sayıda deprem meydana gelmesi. Büyüklükleri yani magnitüd değerleri birbirine çok yakın olduğundan ana şok veya artçı deprem olarak adlandırılmayan bir seri depremi kapsar.

4DEPREM HABERCİSİ NE DEMEK

DEPREM HABERCİSİ NE DEMEK?

Deprem öncesinde, kaynak zonlarında ölçülen veya gözlenen arz manyetik ve elektrik alanlarındaki değişimler, yer kabuğundaki farklılaşmalar, yeraltı su seviyesindeki ve suların asal gaz yoğunlaşmasındaki, depremsellikteki değişimler gibi fiziksel parametrelere verilen genel ad. Deprem oluşumuyla ilişkileri, matematiksel temele dayanan bilimsel çalışmalara konu olmaktadır.

5DEPREM ŞİDDETİ NASIL TANIMLANIR

DEPREM ŞİDDETİ NASIL TANIMLANIR?

Depremin ortaya çıkardığı toplam enerjiyi karakterize eden, aletsel ölçüm ve hesaplama sonucunda bulunan değer. İlk olarak 1936 yılında "Richter" tarafından tanımlandığı için bu adla anılır. Farklı sismik dalga verilerini ve belirli kriterleri kullanarak çeşitli deprem magnitüdü hesaplama yöntem ve formülleri geliştirilmiştir. Md, Ms, Ml, Mb, Mw şeklindeki kısaltmalarla ifade edilirler. Sismolojide en çok kullanılan büyüklük değerleri, cisim dalgası fazından hesaplanan Mb, yüzey dalgasından hesaplanan Ms ve dalga şekilleri modellemesinden hesaplanan Mw değerleridir.

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