Son dakika deprem 2020: Kandilli son deprem listesi! Akdeniz, Manisa ve Elazığ'da deprem mi oldu?

DEPREM DERİNLİĞİ NE ANLAMA GELİR? Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı. Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma tektonik depremler için geçerlidir. Yerin 0-60 km derinliğinde olan depremler sığ depremler, yerin 60-300 km derinliklerinde olan depremler orta derinlikte olan depremler ve yerin 300 km'den fazla derinliğinde olan depremler ise derin depremler olarak tanımlanır. Türkiyede olan depremler; genellikle sığ depremlerdir ve derinlikleri 0-60 km arasındadır.