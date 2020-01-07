Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu'na baÄŸlÄ± KudÃ¼s GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± General KasÄ±m SÃ¼leymani'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ve Irak'taki koalisyon gÃ¼Ã§lerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ± tÄ±rmanan ABD - Ä°ran gerilimiyle ilgili peÅŸ peÅŸe aÃ§Ä±klamalar yapÄ±ldÄ±. Trump'a karÅŸÄ± da sÃ¼rpriz bir hamle geldi. Ã–te yandan tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± korkutan sÃ¶zler kayda geÃ§ti: "En Ã¼st seviyede ve bu sallantÄ± tÄ±rmanÄ±yor..." Ä°ÅŸte yaÅŸananlar ve detaylar...
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TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ oraya dÃ¶ndÃ¼...
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ä°ran, daha fazla ÅŸiddet ve provokasyondan kaÃ§Ä±nmalÄ±." dedi.
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Stoltenberg, BrÃ¼ksel'deki NATO karargahÄ±nda bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler dÃ¼zeyinde toplanan Kuzey Atlantik Konseyi'nin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
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NATO'nun geÃ§ici olarak faaliyetlerini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± Irak eÄŸitim misyonunun koalisyonun DEAÅž ile mÃ¼cadelesine Ã¶nemli katkÄ± sunduÄŸuna deÄŸinen Stoltenberg, "Irak hÃ¼kÃ¼metinin davetiyle askeri eÄŸitim veriyoruz ve DEAÅž'Ä±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n engellenmesine yardÄ±m ediyoruz." ifadesini kullandÄ±.
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BugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±da mÃ¼ttefiklerin, DEAÅž ile mÃ¼cadeleye ve Irak'taki NATO misyonuna gÃ¼Ã§lÃ¼ desteklerini yinelediklerini belirten Stoltenberg, personellerinin gÃ¼venliÄŸinin Ã¶n planda olmasÄ± nedeniyle Irak'taki eÄŸitim misyonunu askÄ±ya aldÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
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Stoltenberg, "NATO, (Irak'ta) durum elverdiÄŸinde eÄŸitim ve kapasite inÅŸasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edecektir." dedi.
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Stoltenberg, Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu'na baÄŸlÄ± KudÃ¼s GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± General KasÄ±m SÃ¼leymani'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ve Irak'taki koalisyon gÃ¼Ã§lerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD'nin bugÃ¼n mÃ¼ttefikleri bÃ¶lgesel konular hakkÄ±nda bilgilendirdiÄŸini kaydetti.
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"TÃ¼m mÃ¼ttefikler, yÄ±llardÄ±r Ä°ran'Ä±n Orta DoÄŸu'yu istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma Ã§abalarÄ±ndan endiÅŸe duyuyor." diyen Stoltenberg, Ä°ran'Ä±n hiÃ§bir zaman nÃ¼kleer silaha sahip olmamasÄ± ve farklÄ± terÃ¶rist gruplara desteÄŸinin kÄ±nanmasÄ± konusunda hemfikir olduklarÄ±nÄ± bildirdi.
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Stoltenberg, Ä°ran'Ä±n Suudi Arabistan'a ait petrol tesisine saldÄ±rmasÄ± ve ABD'ye ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmesiyle gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinerek, "BugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±mÄ±zda tÃ¼m mÃ¼ttefikler, tansiyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
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Yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma, kimsenin menfaatine olmayacaktÄ±r dolayÄ±sÄ±yla Ä°ran, daha fazla ÅŸiddet ve provokasyondan kaÃ§Ä±nmalÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
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NATO, Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusuna baÄŸlÄ± KudÃ¼s GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± General KasÄ±m SÃ¼leymani'nin ABD hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan, Irak'taki eÄŸitim misyonunun faaliyetlerini geÃ§ici olarak askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
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AB de devreye girdi... Avrupa BirliÄŸi (AB) dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, Ä°ran ve Irak'taki geliÅŸmelerin ardÄ±ndan 10 Ocak'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanma kararÄ± aldÄ±.
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AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AB dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra Irak ve Ä°ran'daki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere toplanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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Borrell, AB'nin bÃ¶lgedeki tansiyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Tehlikeli zamanlarda yaÅŸÄ±yoruz" dedi.
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BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kÃ¼resel gerilimlerin artmasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k endiÅŸeyle takip ettiÄŸini belirterek, "Tehlikeli zamanlarda yaÅŸÄ±yoruz." dedi.
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BM Genel Merkezinde basÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Guterres, son gÃ¼nlerde yaÅŸanan gerginliklerden duyduÄŸu endiÅŸeyi dile getirdi.
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DÃ¼nyada yeni yÄ±lÄ±n kargaÅŸa iÃ§inde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Guterres, "Tehlikeli zamanlarda yaÅŸÄ±yoruz. Jeopolitik gerilimler bu yÃ¼zyÄ±lda en Ã¼st seviyede ve bu sallantÄ± tÄ±rmanÄ±yor. NÃ¼kleer silahlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek bile artÄ±k hafife alÄ±namaz." dedi.Â
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Â Guterres "Bu gerilim kazanÄ± giderek daha fazla Ã¼lkeyi, Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemeyen sonuÃ§lar ve derin yanlÄ±ÅŸ hesaplama riskleriyle Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemeyen kararlar almaya yÃ¶nlendiriyor." diye konuÅŸtu.
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Guterres, aynÄ± zamanda ticari ve teknolojik Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n, dÃ¼nya piyasalarÄ±nda Ã§atlaklar oluÅŸturduÄŸunu, bÃ¼yÃ¼meyi zayÄ±flatarak eÅŸitsizliÄŸi arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "TÃ¼m bunlar olurken gezegenimiz yanÄ±yor. Ä°klim krizi sÃ¼rÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.
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Her yerde birÃ§ok insanÄ±n usanmÄ±ÅŸ ve Ã¶fkeli olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼klerine dikkati Ã§eken Guterres, "Artan sosyal huzursuzluk ve bÃ¼yÃ¼yen aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k, milliyetÃ§ilik ve radikalleÅŸme, baÅŸta Afrika olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde terÃ¶rizmin tehlikeli bir ÅŸekilde ilerlediÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. KÃ¼resel gerilimlerdeki son artÄ±ÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸeyle takip ediyorum. Bu durum devam edemez." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
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Guterres, dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen yetkilileriyle sÃ¼rekli temas halinde bulunduÄŸuna iÅŸaret ederek, "TÄ±rmanmayÄ± durdurun, azami derecede kÄ±sÄ±tlama uygulayÄ±n, diyaloÄŸu yeniden baÅŸlatÄ±n, uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸini yenileyin." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.
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Genel Sekreter Guterres, "SavaÅŸÄ±n neden olduÄŸu korkunÃ§ insan acÄ±larÄ±nÄ± unutmayalÄ±m. Her zaman olduÄŸu gibi, sÄ±radan insanlar en yÃ¼ksek bedeli Ã¶der. Bundan kaÃ§Ä±nmak ortak gÃ¶revimizdir." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Â
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Ne olmuÅŸtu? ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon), SÃ¼leymani ve HaÅŸdi Åžabi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ebu Mehdi el-MÃ¼hendis'in, BaÄŸdat HavalimanÄ± yakÄ±nÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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SaldÄ±rÄ±da, SÃ¼leymani ve Ä°ranlÄ± subaylarÄ±n yanÄ± sÄ±ra MÃ¼hendis'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
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Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Onun gidiÅŸiyle, onun yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. SuÃ§lularÄ± acÄ± bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
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Ãœlkede 3 gÃ¼nlÃ¼k yas ilan eden Hamaney, SÃ¼leymani'nin yerine yardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸgeneral Ä°smail Kaani'yi getirmiÅŸti.
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Ã–te yandan, Tahran yÃ¶netimi, SÃ¼leymani'nin ABD hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan nÃ¼kleer anlaÅŸmadaki tÃ¼m taahhÃ¼tlerin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, uranyum zenginleÅŸtirme, depolama, araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirmeyle ilgili hiÃ§bir taahhÃ¼de uyulmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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SÃ¼rpriz bir hamle geldi... ABD Kongresindeki Demokratlar, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n savaÅŸ yetkilerini sÄ±nÄ±rlandÄ±rmayÄ± Ã¶ngÃ¶ren bir tasarÄ±yÄ± bu hafta iÃ§i Temsilciler Meclisine getirmeyi ve KasÄ±m SÃ¼leymani'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi kararÄ±nÄ±n kamuya aÃ§Ä±k oturumda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.
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ABD-Ä°ran gerilimi artarken Kongredeki Demokratlar, Trump'Ä±n SÃ¼leymani ile ilgili adÄ±mÄ±nÄ±n ve Ä°ran'a yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekete geÃ§ti.
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Washington Post gazetesine konuÅŸan Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesi BaÅŸkanÄ± Demokrat Adam Schiff, Trump'Ä±n SÃ¼leymani'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin talimatÄ±nÄ±n kamuya aÃ§Ä±k bir oturumda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
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Schiff, "BaÅŸkan, bizi Ä°ran'la savaÅŸa girebileceÄŸimiz bir yola soktu. Bu kesinlikle Kongrenin mÃ¼dahil olmasÄ± gereken bir durum." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
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Schiff, Trump'Ä±n "Ä°ran bize saldÄ±rÄ±rsa orantÄ±sÄ±z ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k veririz" sÃ¶zÃ¼nÃ¼n de kabul edilemez olduÄŸunu ifade ederek, "SavaÅŸ Yetkisi YasasÄ±" kapsamÄ±nda Trump'Ä±n bu tÃ¼r bir askeri eylem hakkÄ±nda Kongreye mutlaka bildirimde bulunmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
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Ã–te yandan Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Nancy Pelosi'nin, "Trump'Ä±n savaÅŸ yetkilerini kÄ±sÄ±tlamayÄ± amaÃ§layan" bir tasarÄ±yÄ± bu hafta iÃ§i Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna getireceklerini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n yankÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
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Amerikan medyasÄ±na konuÅŸan Demokrat vekiller, sÃ¶z konusu tasarÄ±ya "evet" oyu vereceklerini ve Trump'Ä±n Ä°ran'la gerilimi daha fazla artÄ±rmamasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.
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Pelosi, dÃ¼n akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, SÃ¼leymani operasyonunu "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve orantÄ±sÄ±z" olarak nitelendirerek, bu adÄ±mlarÄ±n Amerikan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.