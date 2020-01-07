Her yerde birÃ§ok insanÄ±n usanmÄ±ÅŸ ve Ã¶fkeli olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼klerine dikkati Ã§eken Guterres, "Artan sosyal huzursuzluk ve bÃ¼yÃ¼yen aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k, milliyetÃ§ilik ve radikalleÅŸme, baÅŸta Afrika olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde terÃ¶rizmin tehlikeli bir ÅŸekilde ilerlediÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. KÃ¼resel gerilimlerdeki son artÄ±ÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸeyle takip ediyorum. Bu durum devam edemez." deÄŸerlendirmesinde bulundu.