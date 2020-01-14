Son dakika... Bakanlık açıkladı! 386 üründe taklit ve tağşiş var!

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı.
Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı.
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Bakanlığın yayınladığı listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.
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229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.
2012 yılından bu yana 1443 firmaya ilişkin 3202 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı da belirtildi.