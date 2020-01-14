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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakanlık açıkladı! 386 üründe taklit ve tağşiş var!
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 09:31, /

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 386 üründe taklit ve tağşiş var!

Tarım ve Orman Bakanlığı son yaptığı denetimlerde 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit etti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı.

Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı.

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Bakanlığın yayınladığı listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

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229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

2012 yılından bu yana 1443 firmaya ilişkin 3202 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı da belirtildi.

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