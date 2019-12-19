Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Son asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?

TÜRK-İŞ: BU RAKAMIN ÇIKMASINI ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TÜİK’in beklentilerinin çok altında rakam açıkladığını belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda ekonomik verileri bakanlık yetkilileri açıkladı. Bugün de beklediğimiz gibi TÜİK temsilcisi verileri açıkladı. Yaşadığımız gerçek enflasyonla TÜİKin enflasyonu arasında fark oluyor. Bugün de maalesef bizim beklentilerimizin çok altında bir rakam açıkladı. Hafif iş kolu bin 940 lira, orta iş kolu 2 bin 86 lira ve ağır iş kolu 2 bin 331 lira olarak açıklandı. Bu geçmiş bir yılın rakamı ve 2020 yılında da bunun üstünde bir rakam olacağı ortaya çıkıyor. Yüzde 5,31 artışla geçen yıl 2 bin 213 iken bu sene 2 bin 331 lira oldu. Bu rakamın çıkmasını anlayabilmiş değiliz. Asgari ücret her ne kadar ’geçim ücreti değil’ deseler de, biz bunun insanca yaşayabilecekleri bir seviyede tespit edilmesini istiyoruz. Umuyorum komisyon bu doğrultuda karar verir" diye konuştu.