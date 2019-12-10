Son dakika: Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak? Tespit Komisyonu toplandı

2020 yılının Asgari ücret zammı, Türk-İş'in evinde gerçekleşen toplantının ardından bir kez daha şekillendi. İşçi ve çalışanların sendikası olan Türk-İş, işveren sendikası TİSK ile karşılıklı olarak görüş paylaşımını tamamladıktan sonra son toplantıda rakamları konuşacak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı rakamları belirleyerek yürürlüğe alacak. Peki, 2020 yılının asgari ücret zammı ne kadar olacak ve 3. toplantı ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



2020 YILININ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?



2020 yılında asgari ücret zammı, tüm tarafların ortak görüşü ile netlik kazanacak.



ANKARA’da, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücretini belirlemek için 2’nci kez toplandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur. Güzel bir rakam açıklanırsa, biz de mutlu olacağımızı ifade ederiz" dedi.