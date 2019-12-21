Son bakış: Efsane oyuncuya veda

Geride unutulmaz filmler bırakarak hayata veda eden efsane oyuncu son yolculuğuna uğurlandı.
AFP, AP, REUTERS
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Fransız sinemasında Yeni Dalga akımının önde gelen oyuncularından biri olan Anna Karina, Paris'te Pere Lachaise Mezarlığı'nda toprağa verildi.
AFP, AP, REUTERS
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79 yaşında kansere yenik düşen Karina'nın cenaze törenine Fransız sinemasının genç kuşak yıldızlarından Lea Seydoux ile Marion Cotillard da katıldı.
AFP, AP, REUTERS
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Geçen hafta hayata veda eden ve Fransa Kültür Bakanı'nın ardından "Bugün Fransa efsanelerinden birini kaybetti" dediği Karina'nın cenaze törenine eski eşi Dennis Berrie, kendisiyle aynı dönemin ünlülerinden Jane Birkin de katıldı.
AFP, AP, REUTERS
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22 Eylül 1940’ta Danimarka’da doğan Karina, 18 yaşındayken Fransa’ya yerleşti.
AFP, AP, REUTERS
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Modellik yapan Karina, daha sonra oyunculuğa ve sinemaya adım attı.
AFP, AP, REUTERS
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Yeni Dalga’nın önemli yönetmenlerinden Godard’ın 'Kadın Kadındır' (Une femme est une femme, 1961), 'Hayatını Yaşamak' (Vivre Sa Vie, 1962), 'Küçük Asker' (Le Petit Soldat, 1963), Çete (Bande à, 1964), 'Alphaville' (1964) ve 'Çılgın Pierrot' ( Pierrot le Fou, 1965) gibi filmlerinde oynadı.
AFP, AP, REUTERS
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Sinemanın yanı sıra müzikle de ilgilenen Karina, Serge Gainsbourg ile ‘Ne dis rien’ isimli bir şarkıyı seslendirdi.
AFP, AP, REUTERS
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Fransız Yeni Dalgası akımı ve Godard filmleriyle özdeşleşen Karina, 2009 yılından beri Maurice Cooks ile evliydi.