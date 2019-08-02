Son aşamaya geldi! Artık gün sayıyor...

Türkiye’nin ilk beş millet bahçesinden üçüne sahip olan Başakşehir, yeni bir millet bahçesine daha kavuşuyor. Yüzde 75’i yeşil alana ayrılan 41 bin metrekare büyüklüğündeki Ayazma Millet Bahçesi'nin çalışmalarında son aşamaya gelindi.
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