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    Son aşamaya geldi! Artık gün sayıyor...

    Türkiye’nin ilk beş millet bahçesinden üçüne sahip olan Başakşehir, yeni bir millet bahçesine daha kavuşuyor. Yüzde 75’i yeşil alana ayrılan 41 bin metrekare büyüklüğündeki Ayazma Millet Bahçesi'nin çalışmalarında son aşamaya gelindi.

    Fotoğraflar: İHA
    02.08.2019 - 20:04 | Son Güncelleme:
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    Son aşamaya geldi Artık gün sayıyor...Next

    İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Başakşehir, yeni bir millet bahçesine daha kavuşuyor.

    Etiketler: Millet Bahçesi , son dakika haberler

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