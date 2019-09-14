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Haberler >Ekonomi>Herkes alabilir... Son 16 gün! Taksitler 300 TL'den başlıyor

Herkes alabilir... Son 16 gün! Taksitler 300 TL'den başlıyor

TOKİ, dar gelirli vatandaşların ulaşabileceği konutlar üretmeye devam ediyor. Şu anda 25 ilde 1685 konut açık satışta. Bu projelerden 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün.

Hürriyet Haber
14.09.2019 - 10:19 | Son Güncelleme:
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Herkes alabilir... Son 16 gün Taksitler 300 TLden başlıyorNext

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), alt ve orta gelir grubuna yönelik 25 şehirde, toplam 1685 konut, açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Eylül ve 31 Aralık olarak iki gruba ayrılıyor. Posta'nın haberine göre 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 86 bin 996 lira ile 259 bin 630 lira arasında değişiyor. İşte o projeler...

Etiketler: satılık konut , haberler

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