Son 15 gün: Sakın kaçırmayın!

Tolu, ayrıca ilgilisine tebliğ de edileceğini belirtti. Yapılan itirazın kabul edilmemesi halinde ya da yeniden belirlenecek bedelin yüksek olduğu durumda tespit işleminin iptali için 30 gün içinde idare mahkemelerinde dava açılabileceğini kaydeden Tolu, “Vergiyi ihtirazi kayıtla ödeyip vergi mahkemesinde Anayasaya aykırılık iddiası ile dava açılabiliyor” diye konuştu.