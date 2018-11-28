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Son 10 ayda sadece 4 markanın satışları yükseldi

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 2018 yılı Ocak-Ekim dönemi raporuna göre 10 ayda otomobil satışları yüzde 31 düşerek 379 bin adede gerilerken, bu dönemde 39 markadan sadece 4’ü satışlarını artırabilmiş.

Emre ÖZPEYNİRCİ-eozepeynirci@hurriyet.com.tr
28.11.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:
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Son 10 ayda sadece 4 markanın satışları yükseldiNext

Satışını artıran 4 marka Ferrari (%54), Volvo (%44), DS (%31) ve Honda (%10) olarak sıralanıyor.

Ferrari’yi niş ve düşük adetli sayarsak en büyük başarı Volvo’ya ait.

Satışları en çok düşen markalar ise sırasıyla Infiniti (-%80), Smart (-%75), Citroen (-%51) ve Jaguar (-%51).

Emre ÖZPEYNİRCİ-eozepeynirci@hurriyet.com.tr

İşte en çok satan markalar ve değişimleri (Sıralama en azdan en çoğa doğru ilerliyor)

Etiketler: en çok satan otomobiller , otomobiller , haberler
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