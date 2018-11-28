Son 10 ayda sadece 4 markanın satışları yükseldi

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 2018 yılı Ocak-Ekim dönemi raporuna göre 10 ayda otomobil satışları yüzde 31 düşerek 379 bin adede gerilerken, bu dönemde 39 markadan sadece 4’ü satışlarını artırabilmiş.
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