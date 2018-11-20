Soluğu denizde aldı

Meksikalı oyuncu Eiza Gonzales, şu sıralar Godzilla Vs Kong adlı filmin çekimleri için Hawai'de bulunuyor. Şarkıcı Fergie'nin eski kocası Josh Duhamel ile flört ettiği ileri sürülen 28 yaşındaki Gonzales, çekime ara verilince hemen denize koştu. Bol bol yüzüp güneşlenen Gonzales, günün keyfini yalnız başına çıkardı.
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