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Soluğu denizde aldı

Rol aldığı filmin çekimlerine mola verildiğinde hemen denize koştu.

Hürriyet Haber
20.11.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:
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Soluğu denizde aldıNext

Meksikalı oyuncu Eiza Gonzales, şu sıralar Godzilla Vs Kong adlı filmin çekimleri için Hawai'de bulunuyor. Şarkıcı Fergie'nin eski kocası Josh Duhamel ile flört ettiği ileri sürülen 28 yaşındaki Gonzales, çekime ara verilince hemen denize koştu. Bol bol yüzüp güneşlenen Gonzales, günün keyfini yalnız başına çıkardı.

FOTOĞRAFLAR:BACKGRID USA

Etiketler: EIZA GONZALES , josh duhamel , fergie

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