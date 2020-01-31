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Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 10:22, /

Soluğu Avusturya'da aldı! Serenay arındı

Serenay Sarıkaya, başrolündeki ‘Alice’ müzikalinin ara vermesini fırsat bilip soluğu Avusturya’daki bir detoks merkezinde aldı.

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28 yaşındaki güzel oyuncu, Hollywood yıldızlarının da müdavimi olduğu kampta bir haftalık konaklama ve bakımlar için yaklaşık 40 bin TL harcadı.

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Başrolündeki 'Alice' müzikali nedeniyle kendisine zaman ayıramayan Serenay Sarıkaya, müzikalin ara vermesini fırsat bildi. 28 yaşındaki oyuncu, bir hafta önce Avusturya'ya gitti.

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Serenay Sarıkaya, Hollywood starlarının müdavimi olduğu Viva Mayr isimli merkezde bir hafta vücudu ve ruhunu arındırdı. Özel detoks teknikleriyle sağlığına sağlık katan oyuncu, cilt bakımından masaja kadar birçok yönteme başvurdu.

4SADECE KONAKLAMA 13 BİN TL...

SADECE KONAKLAMA 13 BİN TL...

Geceliği 270 euro'luk odada bir hafta kalan Serenay Sarıkaya; konaklama, bakım ve yol masraflarıyla birlikte bir haftada yaklaşık 40 bin TL harcadı.

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Sarıkaya, "Her şeyden izole güzel bir hafta geçirdim ki. Sağlıklı ve arınmış bir beden yaşam kalitesini ne kadar yükselten bir şey..." dedi.

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Serenay Sarıkaya tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda yorum yapıldı.

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