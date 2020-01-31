Soluğu Avusturya'da aldı! Serenay arındı

28 yaşındaki güzel oyuncu, Hollywood yıldızlarının da müdavimi olduğu kampta bir haftalık konaklama ve bakımlar için yaklaşık 40 bin TL harcadı.
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Başrolündeki 'Alice' müzikali nedeniyle kendisine zaman ayıramayan Serenay Sarıkaya, müzikalin ara vermesini fırsat bildi. 28 yaşındaki oyuncu, bir hafta önce Avusturya'ya gitti.
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Serenay Sarıkaya, Hollywood starlarının müdavimi olduğu Viva Mayr isimli merkezde bir hafta vücudu ve ruhunu arındırdı. Özel detoks teknikleriyle sağlığına sağlık katan oyuncu, cilt bakımından masaja kadar birçok yönteme başvurdu.
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SADECE KONAKLAMA 13 BİN TL...
Geceliği 270 euro'luk odada bir hafta kalan Serenay Sarıkaya; konaklama, bakım ve yol masraflarıyla birlikte bir haftada yaklaşık 40 bin TL harcadı.
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Sarıkaya, "Her şeyden izole güzel bir hafta geçirdim ki. Sağlıklı ve arınmış bir beden yaşam kalitesini ne kadar yükselten bir şey..." dedi.
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Serenay Sarıkaya tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda yorum yapıldı.